Погода, транспорт, безпека: що планують у Рівному в новорічну ніч

У ніч з 31 грудня на 1 січня тролейбуси у Рівному курсуватимуть на двох маршрутах – №7 та №10. Проїзд у них буде безкоштовним, повідомив мер Олександр Третяк. Кожен з тролейбусів здійснить по три рейси і зможе довезти рівнян до головної ялинки.

Суспільне дізнавалося, чи чекають на рівнян розваги в центрі міста, якою буде погода в обласному центрі та як працюватиме поліція у цю ніч.

Поліція

Поліція у Новорічну ніч працюватиме у посиленому режимі. Додатково на підтримання безпеки і порядку залучать три з половиною сотні поліцейських. Вони працюватимуть на понад двох десятках головних святкових локацій області.

"Попереднього Нового року були проблемні питання, коли громадяни вживають алкогольні напої і найбільше проблем вже стає після Нового року, близько 3-4 години. Хтось випив більше, хтось менше, десь не розрахували свої сили і тоді в нас стає більше роботи", – розповів заступник начальника Рівненського районного управління поліції Іван Теліга.

Погода

В обласному гідрометцентрі попереджають, що охочим відсвяткувати перші хвилини Нового року на відкритих святкових локаціях слід подбати про парасолю.

"В ніч з 31-го на 1-ше буде плюсова погода, тобто мінімальна температура нуль градусів тепла і буде йти помірний дощ – це новорічна ніч. Новорічний день – точно така ж самісінька погода, тільки що буде тепліше – плюс 8, з помірним дощем і вітром 15-20 у поривах західного напрямку", – розповіла завідувачка сектору обласного центру гідрометеорології Ірина Кобзєва.

Тролейбуси

Новорічну ніч 2022 року водій тролейбусу Олександр Беденко зустріне на робочому місці за кермом. Він працюватиме на маршруті №10 з 22:30 і майже до 2:30 ночі. Він підвозитиме рівнян з Ювілейного до головної ялинки міста і навпаки. За святкову зміну зробить три кола. Виїжджати на маршрут уночі йому доводилось, а от у новорічну – вперше.

"Спитали, чи я погоджуюсь працювати, бо не кожен хоче працювати, хочуть посвяткувати вдома з сім'єю. Ну для мене це таке, я можу посвяткувати в інший день. Буду возити людей у новорічну ніч, створювати їм святковий настрій. Будуть сяючі гірлянди", – каже водій тролейбуса Олександр Беденко.

Окрім десятого маршруту, у новорічну ніч містом курсуватиме ще тролейбус №7. Тож під'їхати до головної ялинки можна буде практично з усіх районів міста. Тролейбуси виїдуть на рейси о 23:00, а завершать роботу о 2:30.

"Прямо в момент настання Нового року тролейбус за маршрутом №10 буде знаходитись на майдані Незалежності. Тобто хто зразу ж після святкування захоче відсвяткувати прямо в тролейбусі і покататись на Ювілейний, то, будь ласка, запрошуємо. Тролейбус, котрий буде курсувати за сьомим маршрутом, він буде знаходитись на зупинці 12 школи в сторону Північного", – повідомив речник "Рівнеелектроавтотрансу" Антон Бриних.

Культура і феєрверк

Зі слів керівниці міського управління культури Наталії Лозовської, розважальної програми біля головної ялинки цього року не буде, але на екрані у центрі транслюватимуть новорічні концерти.

Також не організовуватимуть і загальноміський феєрверк, повідомив міський голова Олександр Третяк.

"Ми цільово не будемо організовувати від міста. Адже буде недоречно використовувати бюджетні кошти на феєрверки. Як правило, в новорічну ніч феєрверків надзвичайно багато. Їх буде аж надто вдосталь", – повідомив посадовець.

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