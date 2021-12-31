АМКУ оштрафував "Ощадбанк" через Картку киянина

Антимонопольний комітет оштрафував державний "Ощадбанк" на 503 тисяч гривень за зловживання монопольним становищем у проєкті "Картка киянина".

Як зазначили у пресцентрі АМКУ, АТ "Ощадбанк" був одноосібним банком-учасником проєкту та в його межах самостійно встановлював порядок і умови відкриття та ведення карткових рахунків.

"У період з червня 2016 року по грудень 2021 року банк висував умовою отримання "Картки киянина" обов’язкове підключення платної послуги СМС-інформування. Також у цей же період під час реєстрації карток у системі дистанційного банківського обслуговування (Web/Mobile-банкінг (Ощад 24/7) відбувалася автоматична активація платної послуги СМС-інформування. При цьому банком не пропонувалися кращі, конкурентні умови обслуговування "Картки киянина", — повідомили у відомстві.

За ці порушення на банк накладено штраф загальною сумою 503,55 тис. грн.

"Визначаючи суму штрафу, Комітет врахував, що банк уже припинив порушення, не заперечував факт його вчинення та співпрацював із Комітетом під час розгляду справи", — повідомили в АМКУ.

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