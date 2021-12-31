Концерт на екрані та феєрверк. Як святкуватимуть миколаївці на Соборній площі

Другий рік поспіль через карантинні обмеження у Миколаєві скасовують концертну новорічну програму. Заздалегідь записані виступи виконавців покажуть на екрані.

Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров

За словами Юрія Любарова, масові заходи заборонені через карантинні обмеження, втім феєрверк дозволили, оскільки регіон перейшов до "жовтої" карантинної зони.

"Цю новорічну ніч зустрічаємо на площі Соборній без концерту, без живих виконавців. Але на екрані зможемо побачити концерт, який був підготовлений для виступу на площі, але ми його записали, будемо транслювати на великому екрані. Годину буде концерт, привітання міського голови", — сказав Юрій Любаров.

Також у новорічну ніч на миколаївців чекає святковий феєрверк. За словами Юрія Любарова, один феєрверк відбудеться опівночі на Соборній площі, а другий біля палацу культури "Корабельний" у Корабельному районі міста.

Що відомо

30 листопада 2021 року відбулося перше засідання організаційного комітету, на якому обговорили план проведення новорічних заходів.

Миколаївське міське управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області 2 грудня направило до міської ради лист з рекомендаціями щодо неможливості проведення масових заходів під час новорічних свят, через епідемічну ситуацію в місті. Рішення про непроведення масових заходів затвердили під час апаратної наради у Миколаївській міськраді шостого грудня.

У закладах культури Миколаєва до 14 січня 2022 року організують локальні заходи з дотриманням карантинних обмежень.

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