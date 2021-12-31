На феєрверки, які спалахують усюди новорічної ночі, пожежні під час чергування дивляться під іншим кутом. Для них це - не захват і не краса, а скоріше небезпека, розповіли Суспільному в обласній рятувальній службі.

Новорічної ночі на чергування по Херсонщині заступають 177 рятувальників, напоготові - 42 машини, розповів заступник начальника оперативно-координаційного центру Геннадій Данюк. Ще стільки ж – у резерві.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

"На період різдвяних і новорічних свят особовий склад і техніка пожежно-рятувальних підрозділів переведені у посилений варіант несення служби. У новорічну ніч нечасто, але бувають випадки, пов’язані з пожежами через неправильне використання піротехнічних виробів. Минулого року був випадок, коли через неправильне використання піротехнічного виробу сталося загоряння на балконі восьмого поверху 9-поверхового будинку, але ми до цього готові", - каже Геннадій Данюк.

Електронна система екстрених викликів 112 автоматично спрямовує на диспетчерський пункт служби з надзвичайних ситуацій усі дзвінки оперативних служб, говорить Геннадій Данюк. Тому викликів новорічної ночі зазвичай дуже багато, а за потреби диспетчери переводять виклик до поліції або швидкої допомоги

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