На автодорозі Херсон — Джанкой — Феодосія — Керч, неподалік Новокиївки, автомобіль Renault їхав без номерного знаку, а причеп був наповнений деревиною.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Херсонщини.

Коли водія зупинили патрульні, чоловік не зміг пояснити походження багажу. Також він відмовився надавати документи, після чого сів за кермо та почав тікати. Поліцейські наздогнали водія. Чоловік на вимогу зупинитися не реагував, тож правоохоронці заблокували автомобіль.

Фото: Патрульна поліція Херсонської області

На 37-річного водія інспектори винесли постанову та склали протокол. Для з'ясування всіх обставин на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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