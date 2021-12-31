У Львові трамваї будуть їздити довше у новорічну ніч

У новорічну ніч на вулицях Львова працюватимуть три трамвайні маршрути. Графік роботи трамваїв продовжили до 4 години ночі. Про це повідомили на сайті ЛКП "Львівелектротранс".

У новорічну ніч на маршрутах будуть трамваї 3-го, 6-го та 8-го маршруту.

Зокрема, будуть їздити два трамваї №3. Орієнтовний інтервал руху цього трамвая 27 хвилин. Ще два трамваї будуть на лінії маршруту №6. Інтервал їхнього руху становить 35 хвилин. На маршруті № 8 буде три трамваї. Інтервал руху — 19 хвилин.

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