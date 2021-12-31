«Люся, Нюся і Фрося»: де на Полтавщині живе символ 2022-го року

Неподалік Полтави живуть три тигриці: Люся, Нюся і Фрося. Тварин рік тому привезли до екопарку. Їх щодня годують м’ясом, розповіла Валентина Ігнаточкіна, яка доглядає за тваринами. Кожна з’їдає щонайменше 7 кілограмів.

Амурські тигриці Люся, Нюся і Фрося живуть в екопарку поблизу Полтави. Тут вони їдять, сплять та граються.

Їх врятували волонтери, привезли їх з Київської області.

Суспільне Полтава Тигриці з екопарку під Полтавою

Майже рік за тваринами доглядає Валентина Ігнаточкіна. Годує їх, каже, раз на день.

Їдять вони м’ясо, раз у день їм дається норма. Вони поїли, полежали, погралися. Кожного ранку в них прибираємо і кладемо їм корм. Норма м’яса на одну голову тигра – не менше 7 кілограмів.

Суспільне Полтава Тигриця дивиться в майбутній 2022-й рік

За словами працівниці екопарку, кожна тигриця має свій характер.

За характером дівчатка спокійні, поводяться добре. Вони мене люблять, впізнають по голосу. Я підходжу і говорю до них. Вони знають, навіть ревнощі у них між собою. Треба кожній увагу приділити.

Ріст тигриць близько метра, а довжина – приблизно два. Скільки ж важать тварини, говорить жінка, не знає.