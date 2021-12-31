Скільки хмельничани платитимуть за воду у 2022 році

З січня 2022 року у Хмельницькому зросте ціна за холодну воду та водовідведення. Відтак за кубічний метр спожитої води у Хмельницькому зросте на 1 гривню 3 копійки, а за водовідведення – на 74 копійки. Про це розповів заступник директора комунального підприємства "Хмельницькводоканал" Олексій Лункін. За його словами, нові тарифи встановлювала національна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Чому здорожчає вода та чи буде ще збільшення ціни протягом року, Суспільне дізнавалося.

Хмельничанка Вікторія проживає в квартирі з чоловіком та дитиною. Розповідає: купує воду лише для пиття. З-під крана бере для миття посуду, побутових потреб. Користується пральною машиною. За місяць, каже Вікторія, їхня сім’я споживає 12 кубів води: "Якщо так брати водовідведення і водопостачання, то це в нас у середньому виходить 350, ну 370 гривень на місяць. Намагаємося економити, звичайно. Але, коли маленька дитина в домі, це не дуже виходить, тому що постійно, кожного дня треба попрати, ну, миємося ж усі".

Ціна за куб води у Хмельницькому зросте 1 січня, розповідає заступник директора комунального підприємства "Хмельницькводоканал" Олексій Лункін. За його словами, це відбувається, бо зростає податок на надра: "14,17 - це водопостачання з ПДВ і 13,22 - це водовідведення з ПДВ. У зв’язку з прийняттям закону 5600, ну, змін до податкового кодексу, відбулося збільшення ставок податків і зборів, а саме це податок на надра, спецводокористування та екологічний податок".

Як розповідає начальник контрольно-сервісного центру "Хмельницькводоканалу" Степан Кушлак, є споживачі, які заборгували підприємству за послуги. Їх загальний борг - 54 мільйони гривень: "На сьогодні підприємство обслуговує 121,5 тисячі споживачів населення і 3,5 тисячі споживачів юридичних осіб".

Місцевий житель Сергій Бахарєв каже, що прийшов платити за воду як підприємець: "В мене є і офіси, і квартири. То виходить, що піднімають, значить треба, щоб піднімали. Просто, щоб не в два рази. По частках по якихось".

Степан Кушлак каже, що гроші, які платять споживачі, підприємство "Хмельницькводоканал" витрачає на електроенергію, насоси та двигуни, ремонт обладнання: "50 % і більше мереж – це зношені мережі, які потребують заміни".

Ці витрати у нових тарифах не врахувала комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Також у вартість тарифу, каже Олексій Лункін, не ввійшли витрати на підняття зарплати працівникам "Хмельницькводоканалу". Їх на підприємстві, за словами Олексія Лункіна, 807.

Як розповів черговий машиніст водопровідної станції Валерій Мамрич, зараз зарплатню йому платять вчасно: "Слідкувати за обладнанням, ввімкнений мотор, не ввімкнений. Перемикнути, більше-менше давати води. Робочий графік по 12 годин: сьогодні - день, завтра - ніч".

Олексій Лункін каже: з квітня наступного року ціну за воду знову планують збільшити на 20 %.

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