У Рівному чоловік залив водою газову систему і тимчасово лишив мешканців будинку свого товариша без газу. Так він намагався самотужки замінити газову колонку, повідомили у "Рівнегазі". Це четвертий подібний випадок за рік.

Інцидент стався у будинку на вулиці Жуковського 30 грудня. Як розповіла речниця "Рівнегазу" Світлана Сабанюк, власник квартири дозволив своєму знайомому замінити газову колонку. Поки господаря не було вдома, чоловік переплутав газовий шланг із тим, що подавав воду.

Під тиском вода полилася в систему газопостачання і залила лічильники.

Сусіди, квартири яких залило водою, викликали бригаду аварійно-диспетчерської служби "Рівнегазу". Речниця підприємства повідомила, що власнику житла, в якому несанкціоновано міняли колонку, тепер доведеться сплатити за позачергову повірку лічильників, виїзд аварійної бригади та перепломбування обладнання. Сусідам встановили тимчасові прилади обліку газу та відновили газопостачання.

За 2021 рік це четвертий подібний випадок аварії, під час яких вода потрапляла в газове обладнання, уточнила Світлана Сабанюк.

Читайте також

Вода потрапила у газові труби 40 квартир рівненської п'ятиповерхівки, бо власник однієї з них 20 червня 2020 року сам встановлював колонку і заповнив систему водою.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram