Львівський суд виніс вирок 19-річному торговцю канабісом. Чоловікові призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Чоловіка затримали поліцейські у жовтні у Львові. Тоді ж у чоловіка знайшли п’ять пакетів, у яких знаходився подрібнений канабіс, обіг якого заборонено.

"Обвинувачений, використовуючи програму “Telegram”, збував на території Львова особливо небезпечний наркотичний засіб", — повідомили у прокуратурі Львівської області.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні завершили. Чоловіка визнали винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Суд підтримав позицію прокурорів Франківської окружної прокуратури міста Львова, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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