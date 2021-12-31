За минулу добу, 30 грудня, у Запорізькій області зробили 3 540 щеплень від COVID-19.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 859 мешканців області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 2 681.

Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 31 грудня вакцинувався 580 803 мешканці області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 533 477 з них, що складає 32, 1% від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє ГУ Держстату в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

Для вакцинації в області використовується чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації населення від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

В Україні оновили карантинні обмеження для всіх рівнів епідемічної небезпеки. Зміни набули чинності 6 грудня. Відвідувати громадські місця у "жовтій зоні" можна буде тільки щепленим хоча б однією дозою вакцини від Covid-19, або з негативним ПЛР-тестом чи сертифікатом про одужання. Наразі Запоріжжя та область залишаються в "червоній" зоні.

З 20 грудня портал "Дія" дозволяє генерувати ще три типи COVID-сертифікатів – про одужання, на підставі ПЛР-тесту і для дітей віком від 12 років. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Розробка української вакцини проти коронавірусу, яку створили львівські науковці з Інституту біології клітин Національної академії наук, загальмувалася через відсутність фінансування й зацікавленості з боку держави. Про це розповів керівник Інституту, академік Андрій Сибірний.

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