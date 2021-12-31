Чотири медалі на Олімпійських та десять на Паралімпійських Іграх 2021-го року у складі національної збірної здобули спортсмени, які представляли Полтавщину. Нагороди отримали, зокрема, у боротьбі, боксі, веслуванні, плаванні та тенісі.

Олімпійські Ігри–2020, які були перенесені через пандемію коронавірусу, тривали із 23 липня до 8 серпня у столиці Японії – Токіо. Україна на змагання делегувала 153 спортсмени. Це була найменша кількість атлетів в українській історії на Олімпіадах.

Загалом національна збірна здобула 19 нагород і 44-те загальнокомандне місце серед понад двох сотень країн-учасників. Чотири медалі отримали представники Полтавщини.

AP Борець Жан Беленюк здобув "золоту" медаль

ЖАН БЕЛЕНЮК

Перше і єдине «золото» для України здобув 30-річний борець греко-римського стилю Жан Беленюк. Він народився у Києві, але на Олімпіаді представляв Полтавщину. У фіналі вагової категорії до 87 кілограмів він здолав борця із Угорщини.

AP Полтавець боксер Олександр Хижняк став "срібним" призером Олімпіади

ОЛЕКСАНДР ХИЖНЯК

Іще одна медаль – «срібна» – в Олександра Хижняка. 26-річний боксер із Полтави виступав у вазі до 75 кілограмів. У бою за «золото» поступився представникові Бразилії.

Наша ціль була – "золото" Олімпійських Ігор. Ціль ця не підкорилася. Напевно, нам потрібно ще раз пройти цей шлях і цю медаль зробити золотою.

Федерація каное України Каноїстка Людмила Лузан святкує першу нагороду

ЛЮДМИЛА ЛУЗАН

Іще дві медалі на Олімпійських Іграх цього року здобула каноїстка Людмила Лузан. 24-річна спортсменка отримала «срібло» у двійці на 500 метрів та «бронзу» в одиночному спринті на 200 метрів.

Я знала, що це моя Олімпіада, я їду туди перемагати, я їду по медалі і все в мене вийде. І я колосальне отримала задоволення від цих Олімпійських Ігор і все в мене склалося.

ПАРАЛІМПІАДА

Паралімпійські Ігри–2020, які також відбулися у Токіо, розпочали 24 серпня, а завершили 5 вересня. У складі національної збірної було 143 спортсмени. Вони здобули 98 медалей і посіли шосте загальнокомандне місце. Десяток нагород отримали спортсмени із Полтавщини. Найбільш результативним стало плавання.

paralympic.org.ua Денис Остапченко привіз із Токіо три медалі

ДЕНИС ОСТАПЧЕНКО

Одразу три медалі має 20-річний плавець Денис Остапченко. Він став найшвидшим у запливі на 200 метрів вільним стилем і здобув «золото». «Срібну» медаль одержав на дистанції 50 метрів на спині, а «бронзу» – за 50 метрів вільним стилем.

Не вірив у те, що це насамперед реально, що це відбувається. Під час змагань, звісно, була така конкурентна атмосфера. Всі розуміли, що це Паралімпійські Ігри, що це єдиний шанс себе проявити.

AP Полтавський плавець Євгеній Богодайко здобув "золото" та "бронзу" Паралімпіади

ЄВГЕНІЙ БОГОДАЙКО

27-річний Євгеній Богодайко здобув «золото» у запливі на 100 метрів брасом, а «бронзову» медаль – на дистанції 50 метрів вільним стилем.

UA: Перший Олексій Вірченко здобув "срібло"

ОЛЕКСІЙ ВІРЧЕНКО

Нагороду за друге місце на Паралімпіаді має і 20-річний Олексій Вірченко. Плавець здобув «срібло» на дистанції 100 метрів.

ЮРІЙ БОЖИНСЬКИЙ

Із трьома іншими плавцями 29-річний Юрій Божинський взяв участь в естафеті вільним стилем, вони отримали «бронзу».

"Звісно, результатами ми задоволені, але не так, щоб «вау», бо завжди можна краще, скажімо так. Є, над чим працювати ще, є, до чого готуватися у наступні роки. І наступна ціль – це Париж 2024-го року (Літні Паралімпійські ігри 2024 у Франції – ред.). Тому далі тренуємось", - говорить тренер паралімпійської збірної з плавання Ілля Калайда.

Virtus Sport Олександр Яровий здобув "срібло" у штовханні ядра

ОЛЕКСАНДР ЯРОВИЙ

Третє «срібло» серед представників Полтавщини отримав 22-річний Олександр Яровий. Житель Кременчука змагався у штовханні ядра. Його результат – 17 метрів 30 сантиметрів.

фото надане Іваном Маєм Тенісист Іван Май повернувся в Полтаву з двома "бронзовими" медалями

ІВАН МАЙ

Іще дві медалі здобув тенісист Іван Май. 26-річний спортсмен родом із Полтави отримав «бронзові» нагороди.

"Паралімпійські ігри – це була мрія. А далі треба тренуватися і там далі вже буде видно".

Що відомо:

Олімпіада та Паралімпіада – це міжнародні спортивні змагання, які влаштовують раз на чотири роки.