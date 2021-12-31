Чотири медалі на Олімпійських та десять на Паралімпійських Іграх 2021-го року у складі національної збірної здобули спортсмени, які представляли Полтавщину. Нагороди отримали, зокрема, у боротьбі, боксі, веслуванні, плаванні та тенісі.
Олімпійські Ігри–2020, які були перенесені через пандемію коронавірусу, тривали із 23 липня до 8 серпня у столиці Японії – Токіо. Україна на змагання делегувала 153 спортсмени. Це була найменша кількість атлетів в українській історії на Олімпіадах.
Загалом національна збірна здобула 19 нагород і 44-те загальнокомандне місце серед понад двох сотень країн-учасників. Чотири медалі отримали представники Полтавщини.
ЖАН БЕЛЕНЮК
Перше і єдине «золото» для України здобув 30-річний борець греко-римського стилю Жан Беленюк. Він народився у Києві, але на Олімпіаді представляв Полтавщину. У фіналі вагової категорії до 87 кілограмів він здолав борця із Угорщини.
ОЛЕКСАНДР ХИЖНЯК
Іще одна медаль – «срібна» – в Олександра Хижняка. 26-річний боксер із Полтави виступав у вазі до 75 кілограмів. У бою за «золото» поступився представникові Бразилії.
Наша ціль була – "золото" Олімпійських Ігор. Ціль ця не підкорилася. Напевно, нам потрібно ще раз пройти цей шлях і цю медаль зробити золотою.
ЛЮДМИЛА ЛУЗАН
Іще дві медалі на Олімпійських Іграх цього року здобула каноїстка Людмила Лузан. 24-річна спортсменка отримала «срібло» у двійці на 500 метрів та «бронзу» в одиночному спринті на 200 метрів.
Я знала, що це моя Олімпіада, я їду туди перемагати, я їду по медалі і все в мене вийде. І я колосальне отримала задоволення від цих Олімпійських Ігор і все в мене склалося.
ПАРАЛІМПІАДА
Паралімпійські Ігри–2020, які також відбулися у Токіо, розпочали 24 серпня, а завершили 5 вересня. У складі національної збірної було 143 спортсмени. Вони здобули 98 медалей і посіли шосте загальнокомандне місце. Десяток нагород отримали спортсмени із Полтавщини. Найбільш результативним стало плавання.
ДЕНИС ОСТАПЧЕНКО
Одразу три медалі має 20-річний плавець Денис Остапченко. Він став найшвидшим у запливі на 200 метрів вільним стилем і здобув «золото». «Срібну» медаль одержав на дистанції 50 метрів на спині, а «бронзу» – за 50 метрів вільним стилем.
Не вірив у те, що це насамперед реально, що це відбувається. Під час змагань, звісно, була така конкурентна атмосфера. Всі розуміли, що це Паралімпійські Ігри, що це єдиний шанс себе проявити.
ЄВГЕНІЙ БОГОДАЙКО
27-річний Євгеній Богодайко здобув «золото» у запливі на 100 метрів брасом, а «бронзову» медаль – на дистанції 50 метрів вільним стилем.
ОЛЕКСІЙ ВІРЧЕНКО
Нагороду за друге місце на Паралімпіаді має і 20-річний Олексій Вірченко. Плавець здобув «срібло» на дистанції 100 метрів.
ЮРІЙ БОЖИНСЬКИЙ
Із трьома іншими плавцями 29-річний Юрій Божинський взяв участь в естафеті вільним стилем, вони отримали «бронзу».
"Звісно, результатами ми задоволені, але не так, щоб «вау», бо завжди можна краще, скажімо так. Є, над чим працювати ще, є, до чого готуватися у наступні роки. І наступна ціль – це Париж 2024-го року (Літні Паралімпійські ігри 2024 у Франції – ред.). Тому далі тренуємось", - говорить тренер паралімпійської збірної з плавання Ілля Калайда.
ОЛЕКСАНДР ЯРОВИЙ
Третє «срібло» серед представників Полтавщини отримав 22-річний Олександр Яровий. Житель Кременчука змагався у штовханні ядра. Його результат – 17 метрів 30 сантиметрів.
ІВАН МАЙ
Іще дві медалі здобув тенісист Іван Май. 26-річний спортсмен родом із Полтави отримав «бронзові» нагороди.
"Паралімпійські ігри – це була мрія. А далі треба тренуватися і там далі вже буде видно".
Що відомо:
Олімпіада та Паралімпіада – це міжнародні спортивні змагання, які влаштовують раз на чотири роки.