Тернопільські поліцейські встановлюють особу чоловіка, який залишив коробку біля Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ. Про це Суспільному повідомив заступник начальника відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Віталій Ярошенко.
За його словами про предмет, на якому лежать картки та стирчать дроти, на лінію "102" повідомив чоловік. Дзвінок надійшов сьогодні, 31 грудня, о 8.13.
"На місце ймовірної небезпеки виїжджала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Фахівці обгородили місце та евакуювали людей. Коробка знаходилася на лавці біля катедрального собору в Тернополі. Вона нагадувала новорічний подарунок. Ми прийняли рішення зруйнувати невідомий предмет. Ми його підірвали і жодих вибухонебезпечних предметів не виявили", – розповів Віталій Ярошенко.
Зараз працівники поліції встановлюють особу чоловіка, який приніс та залишив цю коробку біля церкви.
"Оперативники опрацьовують відео з камер спостереження", – каже заступник начальника відділу вибухотехнічної служби.
Що відомо
- Катедра у центрі Тернополя оточена правоохоронцями.