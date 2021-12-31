Тернопільські поліцейські встановлюють особу чоловіка, який залишив коробку біля Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ. Про це Суспільному повідомив заступник начальника відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Віталій Ярошенко.

За його словами про предмет, на якому лежать картки та стирчать дроти, на лінію "102" повідомив чоловік. Дзвінок надійшов сьогодні, 31 грудня, о 8.13.

Фото: Нацполіція Тернопільщини Коробка на лавці біля катедри в Тернополі

"На місце ймовірної небезпеки виїжджала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Фахівці обгородили місце та евакуювали людей. Коробка знаходилася на лавці біля катедрального собору в Тернополі. Вона нагадувала новорічний подарунок. Ми прийняли рішення зруйнувати невідомий предмет. Ми його підірвали і жодих вибухонебезпечних предметів не виявили", – розповів Віталій Ярошенко.

Фото: Нацполіція Тернопільщини Правохоронці евакуювали людей

Зараз працівники поліції встановлюють особу чоловіка, який приніс та залишив цю коробку біля церкви.

"Оперативники опрацьовують відео з камер спостереження", – каже заступник начальника відділу вибухотехнічної служби.

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