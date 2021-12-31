Комунальне підприємство "Херсонтеплоенерго" опалює майже половину міста. Цілодобово на ньому працює аварійно-диспетчерська служба. Як тут готуються до новорічної ночі - дізналось Суспільне.

Олександр Пікалов працює слюсарем в аварійно-диспетчерській службі "Херсонтеплоенерго" 18-й рік. Чоловік говорить, головним своїм завданням бачить те, щоб у домівках херсонців було тепло. Були роки, розказує, коли доводилося виїжджати на аварійну ситуацію і новорічної ночі.

"Беремо інструменти, сідаємо у машину, вона у нас вже укомплектована, і виїжджаємо на місце аварії. У будь-який час – і вночі, і вдень, за будь-якої погоди треба їхати, щоб людям дати тепло", - говорить слюсар.

Бригада, яка тут чергує цілодобово, може на 100 відсотків забезпечити усунення аварійної ситуації, говорить головний інженер підприємства Олег Потоскуєв.

"Кожна аварійна ситуація - це повний обсяг роботи. Може бути малий, а може і великий. Якщо обсяг роботи невеликий, то аварійно-диспетчерська служба виконує аварійні роботи. А якщо, не дай Боже, щось серйозне, то, звичайно, підключаються всі інші служби підприємства", - каже головний інженер.

Суспільне Херсон

"Були у нас, дійсно, такі випадки. Ось навіть 25-го числа, на Різдво. Бригада своєчасно виїхала, виявили і перекрили, усунули аварію того ж дня і у людей свято не було зіпсоване. Це було на Стрітенській, 4. Там була аварійна ситуація. Викликали екскаватор, вирили, замінили систему трубопроводу і запустили, підключили будинок до теплоносія", - говорить начальник аварійно-диспетчерської служби "Херсонтеплоенерго" Олександр Кузочкін.

Суспільне Херсон

За словами директорки комунального підприємства Олени Дзекан-Полякової, фахівці чергуватимуть і у новорічні свята, щоб забезпечити оперативне усунення аварій.

"Телефонують, терміново виїжджає бригада, перекривають будинок, якщо це підтоплення або теплоносія чомусь не стало, і виконують роботу. У нас є і труби, і зварювальники. Тобто вони виконують роботу, не чекають, що це свята, новорічна ніч, ми будемо гуляти, а зранку будемо щось робити. Ні, вони будуть виконувати це вночі", - каже директорка.

У аварійно-диспетчерській службі "Херсонтеплоенерго" люди працюють у чотири зміни. Для виїздів використовують дві машини.