У Києві демонтовано майже 30 незаконних ялинкових ринків — КМДА

У Києві від старту продажу новорічних дерев вже демонтували майже 30 нелегальних ялинкових ринків.

Як повідомили у пресцентрі Київської міської державної адміністрації, найбільше таких локацій виявили та прибрали у Деснянському і Дарницькому районах столиці.

"Крім щоденної роботи, останні два тижні інспектори благоустрою активно перевіряли незаконні ярмарки з продажу хвойних дерев. Поки одні підприємці працюють у правовому полі, інші обходять закон та своїми діями наносять шкоду Києву. Крім того, що такі точки розміщені без дозволів, на них торгують ялинками невідомого походження та залишають купи сміття. Від старту продажу новорічних дерев фахівці з демонтажів КП "Київблагоустрій" прибрали близько 30 таких локацій", — зазначив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що майже 200 офіційних ярмарків із продажу новорічних дерев працюватимуть у столиці до 31 грудня включно.

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