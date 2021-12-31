Львівське комунальне підприємство "Лев" іде на двотижневий карантин. Він розпочнеться цієї суботи, 1 січня. Про це повідомив в.о. директора ЛКП "Лев" Андрій Пінчук.

За цей час у ЛКП "Лев" подбають про стерильність усіх приміщень. За словами Андрія Пінчука, підприємство буде реагувати на ургентні випадки та приймати тварин у випадку травм чи покусів.

"Це потрібно тому, що у нас впродовж року проходить через підприємство величезна кількість тварин, які можуть бути переносниками різних інфекцій. Відповідно, потрібно провести потужну дезінфекцію. Під час карантину ЛКП "Лев" буде продовжувати здійснювати виїзди по ургентних випадках, зокрема, коли собака вагітна або травмована, або тварина, яка здійснила покус – така тварина має бути відловлена для карантину", — розповів Андрій Пінчук.

Повноцінну роботу ЛКП "Лев" відновить 15 січня. Також працівники закликають небайдужих львів’ян придивитися до тварин на сайті lkplev.com та взяти когось собі в сім'ю або на перетримку.

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