Протягом минулої доби 30 грудня на території Миколаївської області зареєстрували 167 нових випадків захворювання на коронавірус. Це - на 27 випадків більше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли три людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявили на території громад області — 87, у Миколаєві — 59. У місті Первомайськ — 18, в Южноукраїнську, Вознесенську та Очакові - по одному випадку. Захворіли 18 дітей до 18 років.

Від початку пандемії в області зареєстрували 115 371 випадок коронавірусної хвороби.

За словами Злати Ємєльянової, за минулу добу одужали 232 пацієнти. Загалом по області вилікували 109 197 людей.

Протягом доби 30 грудня лікарі зафіксували три летальні випадки, викликані перебігом COVID-19. Це - на сім смертей менше ніж напередодні.

"Померли два жителі Миколаєва, на інших адміністративних територіях померла одна людина. За віковими категоріями померлі належать до таких груп: 50-59 років – одна людина, 70-79 – дві людини", — розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на 30 грудня на стаціонарному лікуванні перебуває 516 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За минулу добу госпіталізували 61 людину, з яких шість - вакциновані хоча б однією дозою. Післявакцинальні реакції складають 1,16 відсотка.

Завантаженість ліжок у лікарнях області — 30,42 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 595 нових випадків коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли 10 людей. У Херсонській області — 55 нових випадків за добу, померли дві людини.

Станом на ранок 31 грудня в Україні зафіксували 7029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

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