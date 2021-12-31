У 2021 році через злочини, пов'язані з активами збанкрутілих банків, було завдано збитків на суму понад 8 мільярдів гривень.

"За фактами незаконних оборудок з активами збанкрутілих банків експертно підтверджено заподіяння збитків на суму понад 8 млрд грн. Накладено арешти на майно вартістю 2 млрд грн", — повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Зокрема, спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру у розтраті 8,2 мільярдів гривень колишнім голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій "ПриватБанку".

У справах про розтрату коштів також фігурують посадовці "Віейбі банку", банку "Стандарт" та "Юніон Стандарт Банк".

Що відомо

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру трьом колишнім співробітникам ПриватБанку у розтраті понад 136,89 мільйона гривень. Серед них – ексголова правління банку Олександр Дубілет.

Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього голову правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета.

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