На Рівненщині за добу підтвердили 206 COVID-випадків. Померло четверо хворих

На Рівненщині за минулу добу, 30 грудня, лабораторно підтвердили 206 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА 31 грудня. Від ускладнень померли четверо хворих.

Протягом доби провели 1 505 ПЛР і 54 ІФА-дослідження та 287 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від 11 місяців до 88 років:

Рівненський район – 129 (м. Рівне – 49);

– 129 (м. Рівне – 49); Дубенський район – 27 (м. Дубно – 4);

– 27 (м. Дубно – 4); Сарненський район – 30 (м. Сарни – 2);

– 30 (м. Сарни – 2); Вараський район – 20 (м. Вараш – 9).

За добу одужали 186 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 123 714 людей (3 468 858 – ).

На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували 2 267 смертей від ускладнень хвороби (95 899 – в Україні). За минулу добу померли: 62-річна жителька смт Млинів, 66, 76, 84-річні жителі м. Рівне. З початку грудня від ускладнень померли 200 людей.

Станом на 31 грудня, за офіційними даними, в області є 1 518 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 21,5%, напередодні цей показник становив 21,5%.

Добова динаміка COVID-підтверджень з початку грудня: 1 грудня – 461; 2 грудня – 501; 3 грудня – 496, 4 грудня – 163, 5 грудня – 96; 6 грудня – 372; 7 грудня – 397, 8 грудня – 346; 9 грудня – 346; 10 грудня – 323; 11 грудня – 101; 12 грудня – 57; 13 грудня – 246; 14 грудня – 297; 15 грудня – 270; 16 грудня – 264, 17 грудня – 197; 18 грудня – 119; 19 грудня – 51; 20 грудня – 183; 21 грудня – 244; 22 грудня – 208; 23 грудня – 204; 24 грудня – 113, 25 грудня – 86; 26 грудня – 50; 27 грудня – 30; 28 грудня – 125; 29 грудня – 108; 30 грудня – 206.

В Україні за добу підтвердили 7 029 нових випадків COVID-19, 209 людей померли.

За даними РНБО, кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині станом на 30 грудня становила 369 810 людей, це 32,33% населення області. Повний курс вакцинації пройшла 367 401 людина, це 32,12%.

Що відомо

МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про зростання темпів поширення штаму COVID-19 "Омікрон".

Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях.

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