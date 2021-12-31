Сьогодні, 31 грудня, біля будівлі мерії в Одесі відбудеться новорічний концерт. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

З 22:00 одеситів та гостей міста розважатимуть музичні та танцювальні колективи. Окрім місцевих виконавців на сцені виступить гурт "ТІК".

"Ми анонсували, що буде родзинка-сюрприз. О 23:00 на Думській площі заспіває Haddaway. Це знаний виконавець, якого полюбляють, в якого є свої хіти", – повідомила Тетяна Маркова.

В той самий час на Приморському бульварі працюватимуть аніматори, а також виступить оркестр Дідів Морозів. У перші хвилини Нового року над Думською площею запустять святковий салют. Після цього концерт продовжиться. Він завершиться о 02:00.

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