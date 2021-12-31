В Україні вдруге запустили святковий проєкт "Дивовижна поштівка"

Українці вдруге можуть привітати одне одного зі святами персональною листівкою в межах новорічного проєкту "Дивовижна поштівка", який покликаний популяризувати творчість українських художників.

Про це пресслужба Міністерства закордонних справ.

Малюнки для поштівок створили українські художники з різних міст країни. На поштівках відображені новорічні й різдвяні традиції українського народу. Цьогоріч колекція поштівок поповнилася картинами художників від Коломиї до Одеси на сучасний лад.

Щоб створити листівку, потрібно зайти на сайт проєкту і вибрати одну із картин, яку намалювали українські художники та художниці. І вже за секунду привітання "оживе" у смартфоні людини, яка його отримала.

Створити "Дивовижну поштівку" можна за посиланням.

Що відомо

У грудні 2020 року перша леді України Олена Зеленська ініцюювала створення новорічного проєкту "Дивовижна поштівка".

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