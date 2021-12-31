266 нових випадків, 12 смертей: COVID-19 на Вінниччині

На Вінниччині за добу підтвердили 266 нових випадків коронавірусної хвороби. Це на 5 менше аніж напередодні. Одужали 756 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували 12. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Від початку пандемії COVID-19 в області зафіксували у 112 346 людей. З них одужав 103 727 вінничанин. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 099 пацієнтів.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу зробили 573 218 мешканців області. Другою дозою вакцинувалися 522 379 людей.

Суспільне Вінниця

В Україні зафіксували 7029 нових випадків захворювання на COVID-19, серед нових хворих 404 дитини та 185 медиків.

Як повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано за добу 1 578 людей, 209 — померли, одужало – 8 609 осіб.

Що відомо

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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