266 нових випадків, 12 смертей: COVID-19 на Вінниччині

На Вінниччині за добу підтвердили 266 нових випадків коронавірусної хвороби. Це на 5 менше аніж напередодні. Одужали 756 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували 12. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Від початку пандемії COVID-19 в області зафіксували у 112 346 людей. З них одужав 103 727 вінничанин. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 099 пацієнтів.
Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу зробили 573 218 мешканців області. Другою дозою вакцинувалися 522 379 людей.
В Україні зафіксували 7029 нових випадків захворювання на COVID-19, серед нових хворих 404 дитини та 185 медиків.
Як повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано за добу 1 578 людей, 209 — померли, одужало – 8 609 осіб.
Що відомо
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
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