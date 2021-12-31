Трьох жителів Краматорська підозрюють у розповсюдженні порнографії

Дві дівчини та хлопець з Краматорська працювали веб-моделями на закритих інтернет-ресурсах. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

"Троє жителів Краматорська – дві дівчини 20 та 24 років разом з 26-річним хлопцем, розповсюджували порноконтент на закритих інтернет-сайтах та працювали веб-моделями на порноресурсах", – сказано у повідомленні.

У поліції додали, що підписка на фото та відео коштувала п'ять доларів, за окрему плату користувачам пропонувався приватний відео-чат та прайс з послугами.

За даними поліції, їх щомісячний прибуток сягав 20 000 гривень.

У Краматорську дві дівчини та хлопець працювали веб-моделями, фото: Поліція Донецької області Затримані ймовірні розповсюджувачі порнографії, фото: Поліція Донецької області

Читайте також

На Донеччині судитимуть жінку за розповсюдження порнографії

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber