У Кіровоградській області за добу підтвердили 53 випадки COVID-19, 214 людей одужали, семеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

24 у Кропивницькому районі;

14 в Новоукраїнському районі;

15 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

167 жителів Кропивницького району;

40 жителів Олександрійського району;

1 житель Голованівського району;

6 жителів Новоукраїнського району;

Хто помер:

45-річний чоловік та 67-річна жінка з Кропивницької громади;

77-річна жінка з Олександрійської громади;

61-річна жінка з Онуфріївської громади;

83-річний чоловік з Добровеличківської громади;

77-річна жінка з Рівнянської громади;

71-річний чоловік з Голованівської громади;

Що відомо

З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 33054 випадків COVID-19, одужали 29162 людей, від ускладнень померли 29162 жителів регіону.

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