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Коронавірус на Кіровоградщині: за добу 53 випадки, семеро людей померли
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Коронавірус на Кіровоградщині: за добу 53 випадки, семеро людей померли

Наталія Сарафанова
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Коронавірус на Кіровоградщині: за добу 53 випадки, семеро людей померли УНІАН

У Кіровоградській області за добу підтвердили 53 випадки COVID-19, 214 людей одужали, семеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

  • 24 у Кропивницькому районі;
  • 14 в Новоукраїнському районі;
  • 15 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

  • 167 жителів Кропивницького району;
  • 40 жителів Олександрійського району;
  • 1 житель Голованівського району;
  • 6 жителів Новоукраїнського району;

Хто помер:

  • 45-річний чоловік та 67-річна жінка з Кропивницької громади;
  • 77-річна жінка з Олександрійської громади;
  • 61-річна жінка з Онуфріївської громади;
  • 83-річний чоловік з Добровеличківської громади;
  • 77-річна жінка з Рівнянської громади;
  • 71-річний чоловік з Голованівської громади;

Що відомо

З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 33054 випадків COVID-19, одужали 29162 людей, від ускладнень померли 29162 жителів регіону.

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