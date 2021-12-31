У Кіровоградській області за добу підтвердили 53 випадки COVID-19, 214 людей одужали, семеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
- 24 у Кропивницькому районі;
- 14 в Новоукраїнському районі;
- 15 в Олександрійському районі;
Одужали від коронавірусу:
- 167 жителів Кропивницького району;
- 40 жителів Олександрійського району;
- 1 житель Голованівського району;
- 6 жителів Новоукраїнського району;
Хто помер:
- 45-річний чоловік та 67-річна жінка з Кропивницької громади;
- 77-річна жінка з Олександрійської громади;
- 61-річна жінка з Онуфріївської громади;
- 83-річний чоловік з Добровеличківської громади;
- 77-річна жінка з Рівнянської громади;
- 71-річний чоловік з Голованівської громади;
Що відомо
З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 33054 випадків COVID-19, одужали 29162 людей, від ускладнень померли 29162 жителів регіону.
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