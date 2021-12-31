На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у 417 людей

Протягом 30 грудня COVID-19 підтвердили у 362 жителів Донеччини та у 55 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 7 людей, на Луганщини – 3.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 770 хворих на Донеччині та 51 хворий на Луганщині.

30 грудня щеплення від COVID-19 отримали 6 106 жителів Донеччини, з них першу дозу – 1 695. На Луганщині вакцинувались 1 806 людей, першу дозу отримали 413 людей.

Станом на ранок 31 грудня в Україні підтвердили 7 029 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 404 дітей та 185 медпрацівників.

Що відомо

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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