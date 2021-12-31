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На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у 417 людей
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На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у 417 людей

Антон Степура
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На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у 417 людей Фото: Департамент Охорони Здоров'я Облдержадміністрації Донецької області

Протягом 30 грудня COVID-19 підтвердили у 362 жителів Донеччини та у 55 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 7 людей, на Луганщини 3.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 770 хворих на Донеччині та 51 хворий на Луганщині.

30 грудня щеплення від COVID-19 отримали 6 106 жителів Донеччини, з них першу дозу – 1 695. На Луганщині вакцинувались 1 806 людей, першу дозу отримали 413 людей.

Станом на ранок 31 грудня в Україні підтвердили 7 029 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 404 дітей та 185 медпрацівників.

Що відомо

  • Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
  • 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
  • МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.
  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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