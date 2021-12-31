За добу на Сумщині виявили 218 нових випадків інфікування коронавірусом

За останню добу коронавірус підтвердили у 218 мешканців Сумської області, п'ятеро людей померли від ускладнень вірусу. Про це зранку 31 грудня повідомила пресслужба Сумської облдержадміністрації.

87 інфікувань виявили у Сумському районі, 59 — у Конотопському, 23 – у Роменському, шість – у Роменському, 39 – у Шосткинському, 10 – в Охтирському. Троє людей померли від ускладнень у Сумському районі, ще по одній смерті сталось у Шосткинському та Охтирському районах. Одужання підтвердили у 192 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 2 771 людина. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 131 005 людей, з яких 2 827 людей померли. Одужання підтвердили у 125 407 жителів області.

На Сумщині, за даними РНБО, на 21% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування.

До апаратів ШВЛ в області підключені 29 людей з коронавірусом. З них в Сумах – 25 людей.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 556 людей. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 427 111 людей. Двома дозами — 401 774 людини.

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