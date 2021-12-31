Інфікування на COVID-19 зареєстрували ще у 205 жителів Житомирщини

На Житомирщині за добу, 30 грудня, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 205 жителів області. Померли п'ятеро людей.

Про це 31 грудня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

30 грудня лабораторний центр провів 1 038 досліджень на наявність захворювання – у 205 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 2 442 жителя Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще п'ятеро людей:

77-житель Житомира;

78-річна жителька Коростишева;

70-річна жителька Коростеня;

75-річний житель Любара;

69-річний житель Новограда-Волинського.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровано 3 246 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 899 жителів, Бердичеві – 278, Коростені – 238 та Новограді-Волинському – 187.

30 грудня одужання від коронавірусу підтвердили у 153 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 140 441 житель, з яких 134 753 вже одужали.

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