За минулу добу, 30 грудня, на Дніпропетровщині підтвердили 187 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померла 21 людина. Ще 211 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 242 142 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Подолали хворобу 229 565 мешканців області. Померли 8 820 людей.

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