За добу коронавірус діагностували у 487 мешканців Львівщини. За минулу добу одужали від коронавірусу 290 людей, ще п'ятеро — померли. Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За попередню добу у Львівській області провели 1201 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 487 людей", — повідомили у ЛОДА.
Нові випадки у розрізі районів:
- Дрогобицький — 9;
- Золочівський — 29;
- Львівський — 336 (м. Львів – 210);
- Самбірський — 14;
- Стрийський — 41;
- Яворівський — 50;
- Червоноградський — 8.
У стаціонарах ковід-лікарень перебувають 953 людини. Ліжкова мережа заповнена на 32, 79%. У реанімації перебуває 103 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 35.
У розрізі лікарень пацієнти перебувають (в дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на ковід):
- у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) — 92;
- у Центрі легеневого здоров'я (370) — 131;
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) — 78;
- у ЛОКЛ (120) — 31;
- у Лікарні на залізничному транспорті (100) — 3;
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" (120) — 7;
- у ЛШМД (830) — 83;
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) — 0;
- у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) — 29;
- у 1-й МКЛ м. Львова (225) — 29;
- у 5-й МКЛ м. Львова (175) — 36;
- у Стрийській міській лікарні (190) — 70;
- у Стебницькій міській лікарні (150) — 45;
- у Рудківській лікарні (100) — 75;
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) — 55;
- у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ (160) — 47;
- у Сокальській ЦРЛ (326) — 25;
- у Жидачівській ЦРЛ (100) — 26;
- у Пустомитівській (80) — 0;
- у Перемишлянській ЦРЛ (80) — 41;
- у Жовківській ЦРЛ (100) — 24;
- у Самбірській ЦРЛ (50) — 0;
- у Буській ЦРЛ (80) — 4;
- у Золочівській ЦРЛ (210) — 22.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 220 008 людей. Померли – 5978 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 206 902.
Що відомо
- Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.
- У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.
- Також змінили термін дії “жовтого” сертифікату про вакцинацію 1 дозою препарату проти коронавірусу. Відтепер “жовтий” сертифікат чинний 30 днів, а не 120 днів, як було раніше.
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