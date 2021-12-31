За добу коронавірус діагностували у 487 мешканців Львівщини. За минулу добу одужали від коронавірусу 290 людей, ще п'ятеро — померли. Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 1201 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 487 людей", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький — 9;

Золочівський — 29;

Львівський — 336 (м. Львів – 210);

Самбірський — 14;

Стрийський — 41;

Яворівський — 50;

Червоноградський — 8.

У стаціонарах ковід-лікарень перебувають 953 людини. Ліжкова мережа заповнена на 32, 79%. У реанімації перебуває 103 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 35.

У розрізі лікарень пацієнти перебувають (в дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на ковід):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) — 92;

у Центрі легеневого здоров'я (370) — 131;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) — 78;

у ЛОКЛ (120) — 31;

у Лікарні на залізничному транспорті (100) — 3;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" (120) — 7;

у ЛШМД (830) — 83;

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) — 0;

у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) — 29;

у 1-й МКЛ м. Львова (225) — 29;

у 5-й МКЛ м. Львова (175) — 36;

у Стрийській міській лікарні (190) — 70;

у Стебницькій міській лікарні (150) — 45;

у Рудківській лікарні (100) — 75;

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) — 55;

у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ (160) — 47;

у Сокальській ЦРЛ (326) — 25;

у Жидачівській ЦРЛ (100) — 26;

у Пустомитівській (80) — 0;

у Перемишлянській ЦРЛ (80) — 41;

у Жовківській ЦРЛ (100) — 24;

у Самбірській ЦРЛ (50) — 0;

у Буській ЦРЛ (80) — 4;

у Золочівській ЦРЛ (210) — 22.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 220 008 людей. Померли – 5978 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 206 902.

Що відомо

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

Також змінили термін дії “жовтого” сертифікату про вакцинацію 1 дозою препарату проти коронавірусу. Відтепер “жовтий” сертифікат чинний 30 днів, а не 120 днів, як було раніше.

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