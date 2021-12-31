Минулої доби на Харківщині виявили 236 випадків коронавірусу, 205 людей одужали. До статистики внесли відомості про 17 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 243 167 людей, 31 грудня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"230 500 випадків одужання, 6318 випадків під медичним спостереженням, 6349 випадків летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 149 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 12;

Чугуївський — 20;

Куп'янський — 13;

Ізюмський — 7;

Лозівський — 10;

Красноградський — 21;

Богодухівський — 4.

Минулої доби в Україні виявили 7029 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (1179), Одеській (595), Львівській (487) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 209 смертей внаслідок коронавірусу.

Що відомо