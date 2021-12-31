486 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

30 грудня на Полтавщині лабораторно підтвердили 446 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 7 029 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 30 грудня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 43 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський район – 1893 (+8) ;
- Гадяцький район – 1594 (+6) ;
- Гадяч – 2292 (+9) ;
- Глобинський район – 3166 (+29) ;
- Горішні Плавні – 6729 (+28) ;
- Гребінківський район – 1542 (+3) ;
- Диканський район – 1820 (+3) ;
- Карлівський район – 2900 (+11) ;
- Кобеляцький район – 2663 (+31) ;
- Козельщинський район – 1740 (+14) ;
- Котелевський район – 1841 (+1) ;
- Кременчук – 17862 (+61);
- Кременчуцький район – 2503 (+29) ;
- Лубенський район – 1711 (+2) ;
- Лубни – 5572 (+1) ;
- Машівський район – 1290 (+20) ;
- Миргород – 4606 (+5);
- Миргородський район – 1981 (+3) ;
- Новосанжарський район – 1928 (+11) ;
- Оржицький район – 1343 (+1) ;
- Пирятинський район – 2450 (+2) ;
- Полтава – 47355 (+136);
- Полтавський район – 7210 (+31) ;
- Решетилівський район – 1825 (+30) ;
- Хорольський район – 2379 (+9) ;
- Чорнухинський район – 603 ;
- Чутівський район – 1408 (+2) .
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 140 128 людей. Одужали за увесь час 130 910 людей, а летальних випадків — 3 733 (11 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 485 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- 9 грудня понад 300 наборів для ПЛР-досліджень привезли у Полтаву.