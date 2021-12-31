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486 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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486 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Катерина Зозуля
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486 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині pixabay

30 грудня на Полтавщині лабораторно підтвердили 446 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 7 029 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 30 грудня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 43 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський район – 1893 (+8) ;
  • Гадяцький район – 1594 (+6) ;
  • Гадяч – 2292 (+9) ;
  • Глобинський район – 3166 (+29) ;
  • Горішні Плавні – 6729 (+28) ;
  • Гребінківський район – 1542 (+3) ;
  • Диканський район – 1820 (+3) ;
  • Карлівський район – 2900 (+11) ;
  • Кобеляцький район – 2663 (+31) ;
  • Козельщинський район – 1740 (+14) ;
  • Котелевський район – 1841 (+1) ;
  • Кременчук – 17862 (+61);
  • Кременчуцький район – 2503 (+29) ;
  • Лубенський район – 1711 (+2) ;
  • Лубни – 5572 (+1) ;
  • Машівський район – 1290 (+20) ;
  • Миргород – 4606 (+5);
  • Миргородський район – 1981 (+3) ;
  • Новосанжарський район – 1928 (+11) ;
  • Оржицький район – 1343 (+1) ;
  • Пирятинський район – 2450 (+2) ;
  • Полтава – 47355 (+136);
  • Полтавський район – 7210 (+31) ;
  • Решетилівський район – 1825 (+30) ;
  • Хорольський район – 2379 (+9) ;
  • Чорнухинський район – 603 ;
  • Чутівський район – 1408 (+2) .

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 140 128 людей. Одужали за увесь час 130 910 людей, а летальних випадків — 3 733 (11 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 485 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • 9 грудня понад 300 наборів для ПЛР-досліджень привезли у Полтаву.
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