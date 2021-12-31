486 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

30 грудня на Полтавщині лабораторно підтвердили 446 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 7 029 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 30 грудня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 43 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський район – 1893 (+8) ;

Гадяцький район – 1594 (+6) ;

Гадяч – 2292 (+9) ;

Глобинський район – 3166 (+29) ;

Горішні Плавні – 6729 (+28) ;

Гребінківський район – 1542 (+3) ;

Диканський район – 1820 (+3) ;

Карлівський район – 2900 (+11) ;

Кобеляцький район – 2663 (+31) ;

Козельщинський район – 1740 (+14) ;

Котелевський район – 1841 (+1) ;

Кременчук – 17862 (+61);

Кременчуцький район – 2503 (+29) ;

Лубенський район – 1711 (+2) ;

Лубни – 5572 (+1) ;

Машівський район – 1290 (+20) ;

Миргород – 4606 (+5);

Миргородський район – 1981 (+3) ;

Новосанжарський район – 1928 (+11) ;

Оржицький район – 1343 (+1) ;

Пирятинський район – 2450 (+2) ;

Полтава – 47355 (+136);

Полтавський район – 7210 (+31) ;

Решетилівський район – 1825 (+30) ;

Хорольський район – 2379 (+9) ;

Чорнухинський район – 603 ;

Чутівський район – 1408 (+2) .

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 140 128 людей. Одужали за увесь час 130 910 людей, а летальних випадків — 3 733 (11 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 485 жителів регіону.

Що відомо: