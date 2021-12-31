На Херсонщині діагностували 55 випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 30 грудня в Херсонській області зафіксували 55 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сторінці Херсонської облдержадміністрації у Facebook

У повідомлені написано, що найбільше нових випадків виявили у Генічеському районі - 23, ще 16 випадків зафіксували у Херсонському районі, 7 - у Бериславському, 5 - у Скадовському, 4 - у Каховському районі.

Стан хворих задовільний, 41 особа перебуває на самоізоляції. До медичних закладів госпіталізували 14 осіб.

Також за минулу добу одужали 433 людини, двоє померли.

Тож наразі в області 78 756 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 74 821 людина поборола недуг, 1206 людей інфіковані COVID-19, 2729 людей померли.

Що відомо: