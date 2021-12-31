За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 2 877 осіб

2 877 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 1 217 людей, другою дозою – 1 638. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 675 905 осіб.

В Україні за минулу добу 101 705 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 065 людей, другу дозу – 72 834 людини, додаткову дозу отримали 578 людей, бустерну дозу – 1228 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 698 234 людини, з них отримали першу дозу – 14 698 232 людини, отримали дві дози – 13 698 387 людей, отримали додаткову дозу – 3 880 людей, бустерну дозу – 4 900 людей. Загалом провели 28 405 399 щеплень.

На Тернопільщині 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 будуть зачинені. В інші дні – працюватимуть за звичайним розкладом.

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