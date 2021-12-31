Бійки, мітинги та село, яке "оживає" лише в один день. Суспільне впродовж року фотографувало події області. Редакція зібрала фото, які, на нашу думку, найкраще ілюструють 2021 рік.

У Красноїльську відгуляли традиційну Маланку попри карантин. Щороку 13 січня з п'ятьох кутів села збираються маланкарі, які грають традиційних персонажів — ведмедя, "цигана", "жида" та царя.

Суспільне Буковина Маланкарі у Красноїльську.

Красноїльськ — прикордонне село, маланкують румунською мовою. Головна пісня Маланки — Урса, яка переказує легенду про чоловіка, який зустрів у лісі ведмедя. Під час неї "цигани" нібито заспокоюють своїх ведмедів.

Суспільне Буковина "Ми будемо в масках, в яких — неважливо"

Місцеві вирішили її святкувати у карантин, бо в селі вона "завжди була і буде". Водночас вони "загравали" з глядачами Маланки, обприскуючи їх антисептиком і жартуючи про традиційні маски.

Депутати двох політсил — "Команда Михайлішина" та "Рідне місто" отримали мандати через два місяці після першої сесії. Їх не реєструвала територіальна виборча комісія. Поки їх не було, депутати затвердили членів виконкому та обрали секретаря ради.

Суспільне Буковина Михайлішин отримує посвідчення депутата

Тепер на сесіях міськради голоси різняться — опозиція блокує трибуну, коли їхні пропозиції не ставлять на голосування.

Суспільне Буковина Наприкінці вересня на сесії трапилась бійка. У штовханині брали участь депутати майже всіх політсил.

На Буковині зробили перше щеплення проти COVID. 25 лютого область отримала перші 15 тисяч доз вакцини проти коронавірусу. Першим щеплення отримав лікар-анестезіолог дитячої лікарні Олександр Тесліцький. Він від початку пандемії лікує дітей з коронавірусом в реанімації.

Чернівецька ОДА Тесліцький після першої дози препарату.

З лютого до тепер на Буковині щепили третину населення. Спершу вакцина була доступна не для всіх через обмежену кількість, згодом охочих щепили у кафе, на вокзалах та ринках.

Суспільне Буковина Пункт вакцинації в одному з фаст-фудів міста. Поруч із медсестрою, котра робила щеплення, обідали люди.

1 березня Буковина потрапила у "червону" зону карантину. Тоді припинили роботу ресторани, торгові центри, спортзали. Навчання у закладах освіти було дистанційним. В області посилили карантин через ріст захворюваності на COVID-19. У відповідь підприємці декілька разів пікетували облдержадміністрацію та міську раду.

Суспільне Буковина Підприємці комунального "Калинівського ринку" вимагають, аби їм дозволили працювати попри карантин. Вони пікетують міськраду.

У Чернівцях поліцейські та представники Держпродспоживслужби проводили карантинні рейди. Вони перевіряли, чи дотримуються підприємці вимог "червоної" зони карантину.

Суспільне Буковина Мобільні групи перевіряли, чи не працюють магазини у торгових центрах.

Наприкінці лютого в Чернівцях загорілась палата у "ковідній" лікарні. Там перебували четверо пацієнтів з коронавірусом. Один з них помер у палаті, ще один — отримав опіки третього ступеня і загинув у реанімації.

Суспільне Буковина Палата, де трапилось загорання.

Ймовірно, у палаті загорілась газета, яка лежала на тумбі біля ліжка одного з пацієнтів. Також висували інші версії. Поліція відкрила провадження щодо недотримання правил пожежної безпеки.

Суспільне Буковина Суспільне тоді знайшло очевидців загорання. Медсестра Галина Олексюк чергувала у відділенні. Розповідає, що почула крик пацієнтів, коли готувала крапельниці: "Хтось кричав: "Пожежа!". Всі позбігалися, набирали воду з санвузлів, щоб загасити".

У лютому онкохворого хлопчика Сашка прийняли до лав патрульної поліції. У хлопчика була остання стадія пухлини мозку. Він мріяв стати поліцейським. Впродовж року хлопчика навідували патрульні.

Суспільне Буковина Сашко у формі, яку йому пошили патрульні. Він відправляється на своє "патрулювання" у поліцецькій машині.

29 грудня Сашко помер. "Тепер у небес буде свій поліцейський", — написала на Facebook-сторінці керівниця благодійного фонду "Я майбутнє України" Марта Левченко.

Суспільне Буковина Бригада швидкої допомоги, яка везла пацієнта з Чернівців вночі у Хотин.

У березні "ковідних" чернівчан возили за 60 кілометрів до ліжок з киснем. Це було пов'язано із заповненістю лікарень у місті. Тоді область під час третьої хвилі коронавірусу — одна з лідерів за кількістю виявлених випадків COVID-19.

Суспільне Буковина Цей виклик зайняв у бригади швидкої допомоги чотири години. Вони повернулись на станцію майже о 23:00.

У Чернівцях з'явилась перша патронатна сім'я. Троє вихованців перебуватимуть в сім'ї, поки їх батьки не впораються зі складними життєвими обставинами. Вихователі отримують за свою роботу зарплатню.

Раніше такі сім'ї з'явились в області.

Суспільне Буковина Патронатна сім'я з Сторожинця

У Сторожинці подружжя взяло на виховання трьох хлопців. Час роботи патронатного вихователя — від трьох до шести місяців. Створення таких сімей є частиною реформи, яка передбачає закриття інтернатів.

Суспільне Буковина Ми скрізь були там, де я ще не був. Також ми катались на катку, мотоциклі, їли піцу хлопчик з патронатної сім'ї.

100-річна чернівчанка поборола COVID. Марія Лихоткіна потрапила в лікарню з третиною уражених легень та супутніми хворобами. 29 березня її виписали додому.

Марія Лихоткіна майже 50 років працювала медсестрою. За її словами, у 100 років вперше потрапила до лікарні як пацієнтка.

фото: Суспільне Буковина 100-річна чернівчанка, яка одужала від коронавірусу

Благодійники здійснили понад 100 дитячих мрій. На фестивалі "Буковинська мрія" вручили подарунки 150 дітям з різних міст України. Мрії виконували благодійники, які долучилися до акції фонду "Я майбутнє України" в соцмережах.

Суспільне Буковина Діти на фестивалі Буковинська мрія.

Дітей з інтернатів та малозабезпечених сімей зібрали у таборі в селі Мигово. Там вони перебували вісім днів. Окрім розваг, для учасників провели лекції про важливість освіти та права людей.

Суспільне Буковина "На фестивалі є діти, які вперше скуштували йогурт чи побачили шампунь. Ми всі їмо хот-доги та піцу. Це можливість показати інше життя, показати мотиваційні фільми" благодійниця Марта Левченко.

У липні півтори тисячі чернівчан вболівали за українців на "Євро-2020". На Соборній площі влаштували спільний перегляд матчу Україна-Англія. Там встановили екран для трансляції.

Суспільне Буковина Чернівчани вболівають за збірну України.

Гірське село Випчина ожило. Його покинули майже пів століття тому. Воно оживає лише раз на рік на свято Петра і Павла. Колишні жителі підіймаються на найвище село Буковини, щоб піти на службу та відвідати могили родичів. Там зруйновані хати, але збереглися церква та дзвіниця.

Суспільне Буковина Колишні жителі Випчини відвідують могили родичів.

Щоб потрапити в село, люди долають десятки кілометрів бездоріжжя. Їдуть підводами або позашляховиками. Впродовж років жителі Випчини спустились у долішні села. Розповідали, жити у селі не було сенсу, оскільки воно розташоване далеко від центру району. Найближчий населений пункт за десяток кілометрів.

Суспільне Буковина Далеко було йти на роботу — я виходив вранці в понеділок, а повертався додому вже у суботу місцевий житель Іван.

Чернівчанка поїхала на Олімпійські ігри. Лідія Січенікова — єдина спортсменка з Буковини, яка брала участь у змаганнях в Токіо. Жіноча збірна України зі стрільби з лука програла росіянкам в 1/8 фіналу.

Zik Лучниця Лідія Січенікова.

Справа Івана Мунтяна "дійшла" до суду. Справу про ймовірний хабар ексголови Чернівецької облради розглядатиме Вищий антикорупційний суд. Його підозрюють у хабарі в 180 тисяч доларів за передачу в оренду комунального санаторію.

24tv Іван Мунтян на сесії обласної ради.

Двоє викладачок Чернівецького університету піднялися на вершину Африки — гору Кіліманджаро. Сходження Олени Карлової та Анастасії Сачко тривало шість днів.

Facebook/Олена Карлова Викладачки на вершині.

Група альпіністів робила зупинки кожні 20 хвилин через втому, однак довгі паузи робити не могли через холод.

Facebook/Олена Карлова Дорогою назад ми бачили гігантські льодовики, що швидко тануть і років через 20, можливо, зовсім зникнуть зі схилів Кіліманджаро. Слова зайві, я просто вдихаю африканську історію написала Карлова у дописі

На сесії у Чернівецькій міській раді виникла бійка. Сутички та блокування трибуни траплялись впродовж роботи ради. Політичні підсумки року — зібрали тут.

Суспільне Буковина Розмова з правоохоронцями після штовханини у раді.

Повернули з Німеччини тіло учасника АТО, який сім років лікувався після поранення на Сході. Ігор Мацкуляк помер у лікарні. Гроші на перевезення тіла зібрали за два дні.

Суспільне Буковина Мацкуляка поховали у рідному селі. Побратими приїхали попрощатись із ним.

У Чернівцях засвітили головну ялинку міста. На захід прийшли приблизно чотири тисячі людей. Цьогоріч вперше вона штучна — дерево придбали за майже 800 тисяч гривень. Його висота приблизно 18 метрів.

Суспільне Буковина Різдвяне містечко у Чернівцях.

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