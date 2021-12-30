Безпечні для дітей. Львівська майстриня шиє іграшки з фетру

Львів’янка створює іграшки на ялинку, які є безпечними для дітей. Вікторія Петровська придумала зробити іграшки з фетру, наповнені гіпоалергенним синтепоном. Така ідея виникла, бо в неї є син, якому один рік, тому прикрашати ялинку скляними прикрасами чи гірляндою було б небезпечно.

Вікторія розповідає — спершу шукає малюнки в інтернеті. Після того як обрала і роздрукувала ескіз вона робить викрійку і вирізає деталі з фетру. Далі все зшиває.

Суспільне Львів Вікторія Петровська шиє іграшки з фетру

Коли основні деталі пришиті, Вікторія приклеює дрібні та наповнює іграшку гіпоалергенним синтепоном. Робити іграшки Вікторія почала два роки тому, тоді якраз була вагітною.

Суспільне Львів Процес пошиття іграшки

"У мене мала бути маленька дитинка, відповідно я вже починала думати про безпеку, про те, щоб іграшки були з натуральних матеріалів, щоб дитинка могла бавитись, брати до рота. Виникла ідея робити іграшки з фетру", — розповідає майстриня.

Суспільне Львів Безпечні для дітей. Львівська майстриня Вікторія Петровська шиє іграшки з фетру

Тоді Вікторія придбала фетр різного кольору, дивилась відеоінструкцію і пробувала зробити першу іграшку. Їй сподобалось і згодом Вікторія робила дитячі іграшки для родичів. Спочатку майстриня зробила мобіль на колисочку - це різні підвішені іграшки, які крутяться.

Фото Вікторії Петровської Дитячий мобіль

Перед новим роком виникло питання про прикрашання ялинки.

"Зазвичай іграшки скляні, пластмасові, гірлянда, а це все небезпека і я вирішила зробити знову ж таки м’які, щоб дитина могла зняти і до рота взяти. Я почала в період, коли моя дитина спить, а в мене є вільний час, шити ці іграшки", — каже Вікторія Петровська.

Суспільне Львів Безпечні для дітей. Львівська майстриня Вікторія Петровська шиє іграшки з фетру

Майстриня додає, що хлопчикам зазвичай більше подобаються автівки, тому її ялинка для сина прикрашена різними типами автомобілів. На замовлення або в подарунок для дівчаток Віка робить різні тваринки у яскравих кольорах.

Суспільне Львів Безпечні прикраси на ялинку з фетру

"Коли мами скидають відео, де дитинка розпаковує коробочку, а там — машинки, зайчики, котики, діти починають радіти. Вони витягують ці іграшки і бігають з радістю по хаті, відповідно з того і береться натхнення, після цих емоцій розумієш, що ти робиш недаремно", — каже майстриня.

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