logo logo
На Дніпропетровщині більше тисячі поліцейських забезпечуватимуть порядок під час новорічних свят
ПОЛІЦІЯНОВИЙ РІКСВЯТОНАЦГВАРДІЯРегіони

На Дніпропетровщині більше тисячі поліцейських забезпечуватимуть порядок під час новорічних свят

Ліка Толорая
·
На Дніпропетровщині більше тисячі поліцейських забезпечуватимуть порядок під час новорічних свят

На Дніпропетровщині 1100 поліцейсських та 245 бійців Нацгвардії забезпечуватимуть правопорядок під час новорічних свят. Про це йдеться на сайті обласного управління Нацполіції.

За словами начальника управління превентивної діяльності ГУНП у Дніпропетровській області Сергія Мороза, у період новорічних свят на території області запланований 141 масовий захід. Поліцейські та нацгвардійці не лише забезпечуватимуть громадський порядок на них, а й стежитимуть за дотриманням карантинних норм.

Окрім цього, під час різдвяних свят, у понад 800 храмах області відбудуться богослужіння. Безпеку громадян забезпечуватимуть понад півтори тисячі поліцейських.

Правоохоронці нагадують дніпрянам та жителям області, що у разі виявлення підозрілих речей, а також вчинення будь-яких правопорушень - слід звертатися до поліції на лінію 102.

Читайте також

- Три найрезонансніші надзвичайні події Дніпропетровщини 2021 року

- Вилучили 4500 піротехнічних засобів: у Дніпрі перевіряють точки продажу піротехніки

- У Дніпрі нетверезий чоловік стріляв по автомобілях

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди