На Дніпропетровщині 1100 поліцейсських та 245 бійців Нацгвардії забезпечуватимуть правопорядок під час новорічних свят. Про це йдеться на сайті обласного управління Нацполіції.

За словами начальника управління превентивної діяльності ГУНП у Дніпропетровській області Сергія Мороза, у період новорічних свят на території області запланований 141 масовий захід. Поліцейські та нацгвардійці не лише забезпечуватимуть громадський порядок на них, а й стежитимуть за дотриманням карантинних норм.

Окрім цього, під час різдвяних свят, у понад 800 храмах області відбудуться богослужіння. Безпеку громадян забезпечуватимуть понад півтори тисячі поліцейських.

Правоохоронці нагадують дніпрянам та жителям області, що у разі виявлення підозрілих речей, а також вчинення будь-яких правопорушень - слід звертатися до поліції на лінію 102.

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