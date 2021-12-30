14 будинків, що розташовані на вулиці Січі на території Національного Заповідника "Хортиця" у Запоріжжі, підпадають під знесення через будівництво мостів. Згідно з проєктом, тут пролягатиме частина дороги та транспортна розв'язка.

Про це мешканці вулиці, будинки яких мають знести, розповіли кореспондентці Суспільного Запоріжжя Інні Халеп.

Представники ініціативної групи жителів кажуть: важка техніка наблизилася та працює поруч із селищем, а від влади інформації щодо компенсації чи переселення не мають.

Мешканець будинку № 33 на вулиці Січі, що на острові Хортиця Сергій Гайдаренко каже, що живе "на валізах".

Фото: Суспільне Запоріжжя 14 будинків мешканців на вулиці Січі підпадають під знесення

"Зараз основна проблема в тому, що представники Служби автомобільних доріг, як вони говорять, не розуміють, що потрібно робити, як потрібно вчинити з людьми, як придбати ці будинки. Яким чином провести компенсацію чи заміну квадратних метрів, чи ще якийсь алгоритм дій стосовно до поселення. Не можуть знайти алгоритм дій через те, що у людей не має права власності на будинки".

Раїса Зоренко (жінка живе тут від народження) згадує, що поселення на острові Хортиця з'явилося 70 років тому. Будинки зводили працівники Центрального інституту механізації та електрифікації тваринництва з комплексом садів та ферм, який вже не працює:

Фото: Суспільне Запоріжжя Раїса Зоренко

"У ЦИМЕЖі ми працювали, моя мама була начальницею станції. Ми були маленькі, тато працював на "Коксохімі" та зводили будинок, як могли "ліпили". І от я 74 роки тут живу. Тут живе мій племінник і моя дочка моя із сім'єю".

Ніна Одинцова живе в будинку №13 по вулиці Січі понад пів століття. Житло дісталося їй в спадок від прадіда. Іншого житла вона не має, тож, озвучена попередня сума компенсації від представників Служби автодоріг в області її не влаштовує.

Фото: Суспільне Запоріжжя Мешканки вулиці Січі Ніна Одинцова та Світлана Шелех

"У нас є такі люди, в кого хата завалилася, хто за всі роки нічого їй не робив, а тоді так — на двір якусь суму порахували, кількість хат — ага — не важливо, чи вона хороша, чи вона завалилася. 13 млн на всю вулицю. Якщо рахувати 14 будинків — це виходить по 26. Якщо 26 на три сім'ї, що ж можна придбати?", — обурюється жінка.

Мешканка 13-го будинку Світлана Шелех додає: "У нас, на нашій адресі два будинки з окремими в'їздами, окремими технічними паспортами. А нас рахують за один будинок (з нами проживає дочка з онуком)".

Фото: Суспільне Запоріжжя Будинки на вулиці Січі, що підпадають під знесення

Сергій Гайдаренко каже, що у Запорізькій міській раді створити спільну робочу групу обіцяли місяць тому, у листопаді. До того часу жителі селища виконали необхідні умови — зробили нові технічні паспорти. Кожному домоволодінню таке оновлення документів обійшлося близько 3 000 грн.

"І знову ми з новими технічними паспортами сидимо — ні новин, ні жодної комунікації", — каже чоловік.

Тим часом будівництво дороги триває, важка техніка наблизилася до будинків. За словами голови облдержадміністрації Олександра Старуха, наразі спільно із Запорізькою міськрадою та Службою автодоріг в області опрацьовують кілька варіантів розв'язання цієї проблеми.

"Указом Президента України ще у 2007 році Запорізькій міській раді доручено здійснити відселення людей, які підпадають в коридор забудови мостових переходів. На жаль, за 14 років міська влада не виконала того пункту указу Президента. Треба, щоб був кадастровий номер, що земля була і це майно зареєстровано у встановленому Законом порядку. На жаль, цих трьох складових на цей час немає. Службою автомобільних доріг опрацьовується, внаслідок того, що за 14 років питання не вирішено, внести зміни до Законодавства діючого і намагатися вирішити іншим шляхом", — зазначив Олександр Старух.

Фото: Суспільне Запоріжжя Через розширення дороги та будівництво транспортної розв'язки на Хортиці підпадають під знесення 14 будинків

Також Суспільне отримало відповідь на інформаційний запит від Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, в якому сказано, що мешканці не мають права власності на дані житлові будинки, адже у технiчних паспортах БТI вони вказанi як користувачi:

"У зведеному кошторисному розрахунку вартості об'єкта будiвництва передбаченi кошти на знесення будiвель, якi знаходяться в зонi будівництва, з урахуванням компенсацiйних виплат вартості житлових будинкiв, якi пiдлягають знесенню", — йдеться у відповіді.

Також у Службі автомобiльних дорiг у Запорiзькiй областi" повідомили, що можуть проводити компенсацiйнi виплати власникам нерухомого майна, проте право власностi за користувачами житлових будинкiв по вул. Сiчi не зареєстроване у Державному peєcтpi речових прав на нерухоме майно, у зв'язку з розташуванням на території "Нацiонального заповiдника "Хортиця".

Фото: Суспільне Запоріжжя

Процедура вiдчуження вищезазначених об'єктiв нерухомого майна поки не визначена. Будiвельнi роботи на транспортнiй розв'язцi номер 2 об'єкту будiвництва продовжать в наступному роцi.

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