Надмірна купівля одягу шкодить довкіллю, оскільки потім непотрібними речами заповнюють сміттєзвалища. Водночас непотрібні речі повторно можуть використовувати інші люди — для цього є спільноти в соцмережах, де користувачі обмінюються одягом, взуттям, іграшками й технікою.

Про це Суспільному розповів учасник руху "Екорейдери" Олександр Науменко.

За його словами, щоб не мати надміру одягу, потрібно купляти якісні речі на кілька сезонів. Також можна купувати вживані речі. На одязі має бути маркування про те, що він підлягає переробці.

Що робити з речами, які не потрібні?

Будь-які речі, які вам вже не потрібні, можна продати, віддати через спільноти в соцмережах, пожертвувати благодійним організаціям чи принести на фрімаркети .

Також пошкоджений, порваний чи розтягнутий одяг приймають у притулках для тварин. Речі стануть підстилкою, що зігріє тварин взимку.

Куди можна віддати одяг безкоштовно

Червоний Хрест. Організація допомагає інтернатам, геріатричним пансіонатам, дитячим будинкам. Сюди можна передати жіночий, чоловічий та дитячий одяг, взуття, а також речі для дому. Благодійна організація розташована на вулиці Маяковського, 31.

Спільнота "REюZ Чернівці". Це майданчик у Facebook, де чернівчани можуть публікувати інформацію про речі, які вони хочуть віддати.

Місто Добра — кризовий центр, куди потрапляють матері, які мали опинитись на вулиці. Переважно це жінки, які постраждали від домашнього насильства або ті, які потребують кращих умов для своїх дітей. Речі передають поштою.

Також у Чернівцях час від часу проводять фрімаркети. Люди приносять одяг, іграшки, посуд та книги. Впродовж дня охочі можуть забирати те, що виставили на столиках та вішаках.

До притулків для собак можна приносити будь-який одяг, проте, найкраще — теплі речі, які можна використати як підстилку: светри чи пледи. Речі можна принести до організації "ANIMAL HELPERS", яка займається лікуванням, реабілітацією, прилаштуванням тварин та соціальною роботою серед населення та в "Центр стерилізації тварин".

Де можна продати старі речі?

Найзручніше ― онлайн, на платформах Shafa та ОЛХ.

Капсульний гардероб

Ще один варіант не накопичувати одяг – сформувати капсульний гардероб. Усі нові покупки повинні поєднуватися з іншими складовими капсул. Такий гардероб більш екологічний, оскільки допомагає зменшити кількість речей.

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