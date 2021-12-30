Житомирянка Людмила Лаврентюк більше десяти років виготовляє екологічні новорічні прикраси у техніці апсайклінг. Майстриня розповіла Суспільному, що виготовлення іграшки триває від декількох годин до кількох тижнів.

За словами Людмили Лаврентюк, у кожного є чимало речей, які просто викидаються: обрізки тканини, ниток, шматки дроту.

"Я вирішила цим скористатися і робити щось цікаве, корисне, – каже Людмила Лаврентюк. – І мені добре, і планеті приємно".

Фото: Суспільне Житомир

Людмила Лаврентюк створює новорічні прикраси у техніці апсайклінг з турботою про навколишнє середовище.

"Апсайклінг – це дуже популярна техніка в Європі, – каже Людмила Лаврентюк. – Нині вона набирає популярності в Україні. Це використання старих речей та творче перевтілення відходів у витвори мистецтва, побутові вироби, одяг, аксесуари. Апсайклінг потрібен, тому що ми маємо критичний стан екології на планеті. Щоб врятувати планету, ми робимо красу у помешканні".

Фото: Суспільне Житомир Людмила Лаврентюк

Людмила Лаврентюк каже, що у творчості її підтримує і чоловік, і донька. З внуком разом вона також створює витвори.

"Зі стаканчика з-під кефіру та рукава зі старої кофтинки можна зробити черевичок, – розказує і показує Людмила Лаврентюк. – Можна обтягнути рукавом і пляшку з-під кефіру, додати гілочок ялинки, шишки, стрази, бісер і вийде витвір для декору".

Фото: Суспільне Житомир

Майстриня також реставрує старі новорічні кулі.

"Для реставрації куль використовую тканину, бажано оксамит, – каже Людмила Лаврентюк. – Обтягую кулю оксамитом і прикрашаю вишивкою, мереживом, бусинами, додаю бантики і виходить гарна іграшка".

Фото: Суспільне Житомир

У техніці апсайклінг Людмила Лаврентюк також виготовляє віночки. Для цього використовує гілочки штучної ялинки, шишки, кульки і зроблені з обрізків тканини прикраси.

"Якщо раніше це був дріт, через який проходила інформація, то тепер він став основою під новорічні віночки, – каже Людмила Лаврентюк. – Спочатку викладаємо те, що є найбільшим, дивимося, як воно краще лягає. Потім обираємо, де в нас буде центр, і робимо підвіску. Зазвичай такі віночки роблять з лози, а наразі робимо його з дротику. Коли працюємо, важливо не просто натикати все, що є, а витримати композицію".

Фото: Суспільне Житомир

Людмила Лаврентюк постійно проводить благодійні майстер-класи.

"Проводила майстер-класи для людей із інвалідністю, – каже Людмила Лаврентюк. – Вони стараються, роблять і у них все виходить. Організовую також майстер-класи для батьків із дітьми, окремо для дітей та матусь".

Фото: Суспільне Житомир

Свої прикраси Людмила Лаврентюк дарує родичам, друзям та знайомим.

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