Як не потрапити в трудове рабство – пояснює правозахисниця

Як шукачам роботи не потрапити у трудове рабство, в етері радіопрограми "Між нами" розповіла голова правління громадської правозахисної організації "Егіда-Запоріжжя", адвокатка Антоніна Шостак.

За словами експертки, найпоширеніший вид експлуатації наразі – це трудова експлуатація: "Якщо брати навіть статистичні дані, то сімдесят чотири відсотки населення України попадають якраз в ситуацію трудової експлуатації з яких більшість це звичайно чоловіки".

Зокрема, каже Антоніна Шостак, на території Запорізької області поширені випадки торгівлі людьми в трудову та сексуальну експлуатації.

Найчастіше страждають від торгівлі людьми чоловіки, зауважує адвокатка, зокрема молодь:"Відповідно до останніх статистичних даних, 35% молоді готові ризикнути та прийняти будь-яку сумнівну пропозицію, не зважаючи на те, що проводяться профілактичні кампанії, інформаційні".

Експертка наголошує, аби уникнути нелегального працевлаштування, варто звертати увагу на деякі моменти.

"По-перше, перетин кордону у не встановлений законом спосіб. В деяких країнах Європи внесено таке значення як робоча віза. По-друге, у разі перебування на території тієї чи іншої країни, офіційно працевлаштована особа стає на облік та підписує трудову угоду. У нас спрацьовує менталітет, бо українці часто їдуть на заробітки за рекомендаціями своїх знайомих", — пояснює Антоніна Шостак.

Серед країн, в яких найчастіше експлуатують українців, на першому місці Польща, зауважує фахівчиня. Також у цьому переліку Чехія, Італія, Німеччина:

"Німеччина зараз зробила досить вигідні умови для іноземців щодо працевлаштування, тому вона зараз в рейтингу країн, в яких ми маємо високі показники щодо експлуатації. Але хочу звернути увагу, що великий відсоток громадян України експлуатується в середині нашої країни", — зазначає адвокатка.

Експертка каже, питання торгівлі людьми й сучасного рабства — світова проблема, яка існує тому, що є попит на низько оплачувану роботу: "Більшість підприємств України пропонують такі ж кошти в середині країни. Але чомусь пошук кращого життя і вибір країн Європи все ж таки має пріоритет, ніж робота в середині країни".

Трудова експлуатація в Україні часто пов’язана з тим, що наші громадяни неуважно звертають увагу на умови, які прописані в договорі. У першу чергу, наголошує адвокатка, потрібно звертати увагу на конкретизацію.

"Не може бути так, що можна працювати на будівельних роботах, чітко повинно бути зазначено, що це за будівельні роботи, перелік робіт, обсяг робіт, час роботи. На жаль цим спекулюють і наші підприємці, які укладають цивільноправові угоди, які не регулюються трудовим законодавством", — акцентує Антоніна Шостак.

Серед причин, чому і робітники, і роботодавці погоджуються на так звані зарплати в конвертах, високий рівень оподаткування.

"Насправді це проблема керівництва нашої країни. Потрібно зробити більш лояльною політику оподаткування, яка б змушувала наших підприємців підвищувати заробітну плату та сплачувати її легально для того, щоб не було таких проблем", — зазначає фахівчиня.

Антоніна Шостак пояснила, що наразі Україна надає допомогу особам, постраждалим від торгівлі людьми. Зокрема, згідно із законодавством постраждалий може отримати статус від держави як особа, яка постраждала від торгівлі людьми:"Такі статуси в нас надаються місцевими органами влади. Виплати здійснюються у вигляді двох мінімальних прожиткових мінімумів, але при цьому надається ще соціальна підтримка, юридична, психологічна, при чому все це безоплатно".

Фото з сайту адвокатського бюро "Для цього особа повинна звернутися з заявою і у разі підтвердження, що дійсно є ознаки будь-якої форми експлуатації, такий статус можна отримати від держави та отримати відповідну, матеріальну, соціальну підтримку". Антоніна Шостак адвокатка

У випадку, якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію торгівлі людьми, Антоніна Шостак рекомендує телефонувати на гарячу лінію міжнародної організації міграції 527, де можна отримати будь-яку інформацію щодо виїзду закордон, не лише питання, які пов’язані з експлуатацією праці.

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