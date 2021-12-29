На Херсонщині 2021 року відбулося кілька подій та акцій, які пов’язані із темою тимчасово окупованого Криму. Суспільне згадує основні з них.

Прапори із посланням

2021 року відбулося кілька акцій, організатори яких запускали прапори в бік тимчасово окупованого Криму. Зазвичай це відбувалося на одному із КПВВ. Прапори шили великого розміру.

Останній, який запустили у небо на підтримку політв’язнів у Криму, був як шкільна спортивна зала. На кожному прапорі, який полетів у бік півострова, - написи із побажаннями кримчанам і підтримкою для них.

Фото: Суспільне Херсон Запуск прапору у бік Криму

Автопробіги на адмінмежу

День кримськотатарського прапора, День супротиву російській окупації - до всіх пам’ятних дат, пов’язаних із Кримом, на Херсонщині проводили автопробіги.

Найпоширеніший маршрут розпочинався у Генічеську і закінчувався на Чонгарі. Участь у таких автопробігах брали представники кримськотатарського народу, громадськість, влада.

Фото: Суспільне Херсон Автопробіг до дня кримськотатарського прапору

Вода на Крим

Тема подачі води на територію тимчасово окупованого Криму протягом 2021 року порушувалась не один раз, бо ситуація з водопостачанням у Криму після анексії стає дедалі загрозливішою. З’являлась інформація про те, що майже в усіх містах півострова воду подають по кілька годин на добу. Через посушливе літо і перекриття Північно-Кримського каналу рівень води у всіх водосховищах Криму впав до критичного.

Проте постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич у програмі Сьогодні. Головне сказав, що вода Північно - Кримським каналом постачатиметься до Криму тільки після його повної деокупації. Пізніше це підтвердила і віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Фото: Суспільне Херсон Північно-Кримський канал

"Пам’ятаємо!" - вечір-реквієм у Херсоні

У Херсоні на площі Свободи відбувся вечір–реквієм "Пам’ятаємо!", присвячений вшануванню пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 1944-го року. Режисером перформансу став засновник і президент GOGOLFEST Влад Троїцький. Серед учасників дійства – Даха Браха, Джамала, Ахтем Сеітаблаєв.

На будівлі кінотеатру "Україна" розмістили світлові проєкції. Глядачі мали змогу поринути у події, які відбувалися майже 80 років тому. У концерті взяли участь кримськотатарські танцювальні колективи, 4 з них - з Генічеського району.

Фото: Суспільне Херсон Вечір-реквієм "Пам'ятаємо"

Крим.Третій вимір

У Херсоні презентували арт-об'єкт у рамках Всеукраїнського мистецького проєкту "Крим. Третій вимір". Полотна з кримськотатарськими орнаментами глядачам представили у торговельно – розважальному комплексі "Фабрика". Створювали їх разом із херсонськими художниками під керівництвом Рустема Скибіна, київського художника-кераміста та учасника проєкту "Крим. Третій вимір". Біля залізничного мосту над Миколаївським шосе з’явився мурал "Стежка". Це - робота художника Олександра Марченка. Вона теж створена у рамках проєкту "Крим. Третій вимір".

Також артоб’єкт з’явився в Урбан-саду та на КПВВ "Каланчак". Організатори проєкту розповіли, що мали на меті нагадати людям, які наразі перебувають в окупованому Криму, що про них не забувають і втілюють цей проєкт, щоб нагадати про себе і дати кримчанам можливість побачити, наскільки це для усіх важливо.

Фото: Суспільне Херсон Крим. Третій вимір

Кримський медіафорум

У серпні на Арабатській Стрілці у Генічеському районі відбувся Кримський медіафорум, присвячений питанню окупованого півострова. Його учасники порушували теми прав і свобод на окупованій території, обговорювали культуру та погіршення екологічної ситуації. День форуму був розбитий на кілька тем. "Одна межа, різні виміри" - спікери та учасники обговорювали зміни в Криму і в Україні за 7 років.

"Територія безправ'я" – говорили про політичні переслідування, масові обшуки, позбавлення права на правосуддя та відсутності у жителів півострова можливості формувати органи влади, про мову ворожнечі у кримських медіа та про втрачені можливості півострова.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber