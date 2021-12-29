Вакцинація від COVID-19: 1721 щеплення за добу зробили на Хмельниччині

За добу в Хмельницькій області зробили 1721 щеплення від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

При цьому зазначається, що 523 жителі області зробили перше щеплення, 812 – два щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 914730 щеплень від COVID-19. Всього двома дозами щепили 438089 жителів області, бустерною дозою – 9764 людини, а додатковою дозою вакцини – 345 жителів Хмельниччини.

Що відомо