З 1 січня 2022 року збільшили пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської аварії. У Кіровоградській області перерахунок зробили 298 ліквідаторам та 279 людям, які одержують пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Їхні пенсії збільшились на 1706 гривень. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області Олена Романченко.

За словами Олени Романченко, з 1 січня розширили коло отримувачів цього виду пенсії.

"Раніше право на перерахунок пенсії мали військовозобов’язані, які мали інвалідність. З 1 січня таке право набули учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, яких направляли для виконання робіт від підприємств, установ та організацій, та які отримали інвалідність. Також таке право набувають ті, хто одержують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо годувальник був з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС".

Формула розрахунку пенсії виходить з обчисленого п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Ця сума множиться на відсоток втрати працездатності, який визначається медико-соціальною експертизою, розповіла Олена Романченко.

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