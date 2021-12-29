200 балів із ЗНО: куди вступили випускники з Рівненщини із найвищим балом

На Рівненщині у 2021 році 18 учнів склали іспит з ЗНО на 200 балів з різних предметів, що вдвічі більше, ніж за останні два роки разом. Суспільне поцікавилось у частини з тих, чиї контакти мало та хто вийшов на зв'язок, куди вони вступили, як проживають часи студентства та чи вдалось їм реалізувати те, що планували.

Українська мова – Карина Кривицька

На початку червня 2021 року випускниця школи №13 у Рівному Карина Кривицька гарно одягнулась, нафарбувала губи червоною помадою, потанцювала та вирушила складати ЗНО з української мови та літератури. Суспільному дівчина пояснювала: це такий ритуал, який допомагає їй бути впевненою та отримувати найкращий результат. Згодом вона дізналась, що отримала 200 балів з української мови та 199,5 з літератури.

Дівчина казала, що готуватись до іспиту почала ще фактично у п'ятому класі. Вона планувала вступати до столичного вишу й визначалась між політологією і правом.

Фото: Карини Кривицької На фото Карина з новими друзями. Вона – друга справа у світлому пальто.

Суспільному Карина розповіла: їй вдалось вступити до Києво-Могилянської академії на спеціальність "Право".

"Це найкращий вибір, який я могла зробити. Я очікувала зубріння законів, а отримала максимально креативний процес навчання, коли пояснюють право зсередини. Безумовно, академічна складова тут дуже сильна, але найкраще, що тут є – це люди", - поділилась враженнями дівчина.

І додала: спочатку їй було дуже важко через конкуренцію, проте оточення змусило її розвиватись у різних сферах. Їй подобається культура та традиції академії.

Фото: Карини Кривицької Таким чином проходять заняття. Карина – посередині.

"Я себе встигла відчути частиною цього всього. З початку року в мене вийшло стати частиною East West Business, це організація, що займається розвитком бізнес-культури в академії, пройти відбір в команду університету на міжнародні правничі змагання, створити два відео з однокурсниками і знайти своїх людей", – сказала Карина Кривицька.

Загалом, зазначила студентка, останні чотири місяці навчили її краще розставляти пріоритети й відчувати відповідальність. Вона каже, що почувається щасливою.

Хімія – Єгор Миколаєнко

Єдиним в області 200-бальником з хімії став випускник рівненської ЗОШ №23 Єгор Миколаєнко. Зі школи він був єдиним учнем, який складав іспит з цього предмету. В Україні ж 200-бальників з хімії було загалом 17.

На початку червня 2021 року він зазначав Суспільному, що готувався до іспиту пів року. 200 балів стали для хлопця несподіванкою.

Єгор Миколаєнко планував вступити до медичного вишу та стати хірургом. Юнак також займався спортом – легкою атлетикою, у чому, за його словами, також досяг успіхів.

Суспільне Рівне Єгор Миколаєнко у школі під час інтерв'ю Суспільному влітку

Суспільному тепер вже студент першого курсу Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького розповів: те, що встиг спробувати зі студентського життя, йому сподобалось. Втім, після одного місяця очного навчання почалось дистанційне через ковід-карантин.

"Я не встиг достатньо спробувати цього так званого студентського життя. А вступив я на лікувальну справу, спеціальність – медицина. Думаю, далі піду таки на хірургію", – зазначив хлопець.

За словами Єгора Миколаєнка, йому допомагає у навчанні хороша база знань, в тому числі й з хімії. Він зазначив, що складного у навчанні не бачить, якщо правильно планувати час.

"Сесію здав гарно. Також з'явились нові друзі. Я іноді приїжджаю до Рівного, тож засумувати за домівкою не встиг", – сказав Єгор.

Англійська мова – Вікторія Гребініченко та Анна Левчик

В області називали цей випадок унікальним, адже одразу троє випускників 2021 року зі школи №8 Рівного склали іспит з англійської мови на найвищий бал. Від початку впровадження ЗНО 200-бальники у цій школі були вперше, а от одразу троє випускників з таким результатом з одного закладу – вперше для усієї області.

Про свої результати Анна Левчик, Павло Брижатий та Вікторія Гребініченко дізнались у ніч на 19 червня, побачені вперше офіційні 200 балів кожен з них сприйняв по-своєму.

Анна Левчик розповідала Суспільному: хотіла пов'язати майбутнє з фінансами і працювати в міжнародній компанії, але в Україні. Вікторія Гребініченко планувала вступати до київського вишу на міжнародні відносини, а Павло Брижатий – на політологію або міжнародні відносини до Острозької академії.

Вікторія Гребініченко на запитання Суспільного про реалізацію планів розповіла, що вступила на навчання до Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка на міжнародне регіонознавство. Саме туди вона хотіла потрапити останні кілька років.

"200 балів з англійської у цьому відіграли важливу роль, але без достатніх балів з інших предметів навряд би вийшло. Нове місто, нові знайомі, нові предмети та дисципліни. Наприклад, ми вчимо арабську мову в інституті і, виявляється, це дуже цікаво", – розповіла дівчина.

І додала: задумалась щодо того, аби пов'язати майбутнє саме з арабською мовою. Разом з тим почала сумувати за Рівним, школою та батьками.

Фото: Вікторії Гребініченко На фото – Вікторія Гребініченко.

"Студентство загалом подобається, але відсутність очного навчання трохи заважає насолодитись ним сповна. Онлайн навчання не заважає влаштовувати відеозустрічі з однокурсниками чи грати в дебати. Попереду у мене ще п'ять з половиною років навчання, якщо враховувати магістратуру, тому поки плани на життя не дуже чіткі, але вже маю кілька ідей для власної справи", – розповіла Вікторія.

Анна Левчик розповіла Суспільному, що вступила до Києво-Могилянської Академії на бюджетну форму навчання, на бажану спеціальність — фінанси, банківську справу та страхування.

Фото: Анни Левчик На фото Анна Левчик з друзями-першокурсниками, групою з вищої математики, в день посвяти у студенти.

"Моє студентське життя мені подобається в першу чергу за справді особливу спільноту "Могилянки", про яку я багато чула ще задовго до вступу. Приємно здивувало те, що наша адміністрація справді прислухається до студентів, тут активно підтримують та дають більше свободи студентським ініціативам. Я люблю свої профільні предмети, які мені виявилося цікаво вивчати й у свій вільний час, просто для себе", — розповіла студентка.

І додала: їй подобається більшість викладачів, ходить на пари з задоволенням. За словами Анни Левчик, конкретних планів на майбутнє вона ще не склала, втім сподівається, що не втратить захоплення профільними дисциплінами і зможе реалізувати себе в обраній сфері.

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