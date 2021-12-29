Пакування новорічних подарунків: про варіанти розповіла кропивницька декораторка

Про тренди у пакуванні новорічних подарунків до Нового 2022 року розповіла кропивницька декораторка Варвара Діордієва. Головний – використовуємо матеріали природніх відтінків, без блиску та стразів. У моді еко-папір, гілочки зелені та штучний сніг.

В трендах – екологічність, тому для пакування Варвара використовує матеріали природніх відтінків: "Крафт-папір, крафт-пакети. Не використовую подарункових обгорток таких зі стразиками, блискучих".

Суспільне: Кропивницький

Суспільне: Кропивницький

Можна поєднувати декілька різних матеріалів, говорить Варвара: "Зараз дуже круто міксувати. Тобто коробка обертається, наприклад, папером, а потім зверху ще сіткою якоюсь, або декоративним матеріалом доповнюється".

Прикрасити подарунок можна декоративними елементами, які легко знайти в продажу. До новорічних подарунків додають зірочки, кульки, штучний сніг, гілочки зелені.

фото:Варавари Діордієвої

Пакування – перше що бачать ваші близькі, друзі чи колеги, приймаючи подарунок. Варавара вважає, святкове оформлення додає подарунку респектабельності і загадки. Пакування, прикрашене дизайнерською дрібничкою та адресоване конкретній людині робить подарунок ще приємнішим: "Коли просто коробка прикрашена, наприклад, бантиком, з карточкою, де підписано кому, і там три слова: “З любов'ю...” і від кого, це якось з душею".

фото:Варавари Діордієвої

Декораторка впевнена, що запакувати подарунок самостійно зможе кожен. Для цього потрібен папір, ножиці, скотч, стрічка і фантазія. Як – дивіться у відео.

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