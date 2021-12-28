Учні другої Великоновосілківської школи вирощують редиску, цибулю та зелень у шкільній теплиці, площа якої 70 кв. метрів. Будували її за власним макетом: обладнали датчиками світла, поливу, вентиляційними системами та опаленням. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Суспільне Донбас У теплиці учні працюють у спеціальних халатах

Перш ніж зайти у теплицю, вчителі проводять інструктаж щодо користування приладами для вимірювання стану ґрунту, температури та вологості приміщення.

Суспільне Донбас Учнів вчать користуватися приладами для вимірювання стану ґрунту

За словами учениці 11-го класу Владислави Янатьєвої, для кожного виду рослини школярі розробили свій окремий полив. Також встановили вентиляцію та освітлення.

"У нас у теплиці є експериментальні грядки в яких присутні зрошувальний полив, та розпилювачі. Зараз там росте редис", — розповіла Владислава.

Суспільне Донбас Теплиця площею 70 кв. метрів розташована на подвір’ї школи

Приміщення теплиці розділене на три зони: лабораторію та окремі території для вирощування рослин.

Суспільне Донбас У приміщенні теплиці встановили вентиляцію, полив та освітлення

У школі створили гурток, де дітей навчають вирощувати овочі, каже вчителька біології Ольга Йоєнко. У січні чекають врожай редиски, кропу та цибулі.

"Займаються діти різного віку... 10 та 11 клас — переважно діти, які обирають біологію здавати на ЗНО і відповідно вони поповнюють свої знання, повторюють щось, що забули стосовно ботаніки", — розповіла Ольга Йоєнко.

За словами директорки школи надалі у теплиці планують проводити відкриті уроки з біології, хімії та інформатики.

Що відомо

Спроєктували теплицю учні, на будівництво виграли грант у розмірі 250 тисяч гривень.

Читайте також

Перемогли на конкурсі Школа Техно. На Донеччині школярі отримали грант на облаштування теплиці

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber