У Запорізькій, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Харківській областях завершується Програма розширення можливостей жіночого підприємництва. Про її результати в етері "Українського радіо Запоріжжя" розповіли експертка з комунікацій естонської ради у справах біженців Мадле Тімм та менеджерка з комунікації Запорізького Благодійного фонду "Єдність" за майбутнє" Оксана Дроздовська.

За словами Мадле Тімм, проєкт спрямований на розширення можливостей жінок, найбільш вразливих категорій, щоб вони могли отримати підтримку своєї власної бізнес-ідеї. На початку року команди мали тільки бізнес-ідею, але зараз вони стійко розвивають бізнес та мають дохід.

Серед учасниць — жінки, які розвивають різні види бізнесу, серед яких пошив одягу для людей і тварин, фермерство, виготовлення екопродуктів, навчальні та розважальні проєкти для дітей.

Оксана Дроздовська зазначає, що серед 190 заявок, які надішли для участі у програмі, було відібрано 64 команди, які пройшли двотижневе навчання. Серед них відібрали 24 проєкти для отримання гранту, і шість місяців надавали менторську підтримку. З учасницями проєкту працювали 16 менторів, які навчали як технології виробництва, так і онлайн-просуванню продукту. Увагу приділили також розвитку бізнесу під час пандемії, для того, аби навчити жінок успішного ведення справ під час локдаунів.

"Під час пандемії коронавірусу ми розуміємо, що певні локдауни, певні обмеження вони впливають на успішний розвиток бізнесу тому, якщо це залежить від кількості фізичних відвідувань, то якщо люди часто хворіють на коронавірус, то відповідно зменшується кількість клієнтів. Але ці проєкти вони й були якраз розроблені з урахуванням того, як можна перевести свій бізнес в онлайн", — каже Оксана Дроздовська.

За словами Мадле Тімм, дохід жінок, які взяли участь у програмі збільшився подекуди у два рази, особливо, враховуючи, що деякі учасниці взагалі не мали джерела доходів. За її словами, 100% учасниць покращили фінансові показники.

"Я не знаю, як можна подолати цей стереотип, що жінки не можуть бути успішними в бізнесі. Звісно вони можуть, і я можу сказати, що навіть чомусь навчилася у цих жінок, які дуже вмотивовані, які прагнуть розвивати свій бізнес, і зараз вони його розширюють або у своїй області, або у своєму місті", — каже вона.

Мадле Тімм додає: програма буде тривати й наступного року, про деталі нового відбору проєктів повідомлять згодом.

Реалізується програма фондом "Єдність" за майбутнє" у партнерстві з Естонською радою у справах біженців за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії та естонською організацією Garage48, яка проводить навчальні воркшопи онлайн із залученням міжнародних експертів в рамках програми.

Що відомо

Згідно з аналітичними даними YouControl з 2010 року жінки відкрили на 25 тисяч ФОПів більше, ніж чоловіки. До того ж за останні десять років жінки ставали підприємцями на 1 % частіше, а за минулий рік жінки відкрили підприємств на 5 % більше, ніж чоловіки.

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