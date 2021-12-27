В Онуфріївській громаді відкрили два комунальні тренажерні зали

В Онуфріївській громаді Кіровоградської області відкрили два комунальні тренажерні зали. Про це Суспільному розповів голова території Віталій Береза.

За його словами, по 20 тренажерів облаштували у будинках культури Онуфріївки та Павлиша. Купили їх за гроші державного бюджету, витратили 400 тисяч гривень.

"В Онуфріївці тренажерний зал працюватиме щовівторка та щочетверга з 16:00 до 20:00. Наступного року ми перенесемо спортзал з будинку культури у будівлю колишнього кінотеатру, який нині ремонтуємо в рамках "Великого будівництва"".

фото Онуфріївської громади Тренажерний зал в Онуфріївці

Голова громади сказав, що за користування тренажерами передбачена мінімальна плата – від 30 до 50 гривень. "Гроші потрібні, щоб людина, яка доглядатиме за цим спортзалом, прибирала його, дезінфікувала тренажери у зв'язку з ситуацією з СOVID-19. За необхідності вчасно ремонтувала".

У Павлиші зал буде відкритий щовівторка та щочетверга з 18:30 до 20:30, щосуботи з 15:30 до 17:30.

Тренажерний зал у Павлиші Тренажерний зал у Павлиші

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