У центрі соціальної реабілітації "Відновлення", що в Миколаєві, готуються привітати бездомних з новорічними та різдвяними святами за традиційною програмою.

Про це кореспондентам Суспільного розказав директор Миколаївського центру соціальної реабілітації "Відновлення" Володимир Тимошенко.

"До Центру приїжджають багато волонтерів на всі свята. Представники церков міста Миколаєва. Вони привозять щось смачне для наших підопічних", — розповів Володимир Тимошенко.

Упродовж багатьох років, за словами Володимира Тимошенка, Центр "Відновлення" співпрацює з Великокорениським будинком культури, який розташований поблизу реабілітаційного центру.

"Вони до нас приїжджають з вітальною програмою, тобто окрім подарунків вони ще привозять із собою концертні номери. У зв'язку з пандемією є певні карантинні обмеження", — розказав Володимир Тимошенко.

За словами Володимира Тимошенка, у Центрі триває підготовка до Нового року.

"Люди залюбки вирізають з паперу новорічні вироби своїми руками: зірочки, сніжинки, — готуються, чекають. Своєрідна арттерапія відбувається. Потім вони наряджають ялинку, яка стоїть у холі закладу. Цього року нам подарували її люди, які навіть не представились. Вона хоч і штучна, але дуже красива. Тобто зараз у нас вже дві ялинки у центрі", — розказав Володимир Тимошенко.

За словами Володимира Тимошенка, підопічні Центру активно беруть участь у підготовці до свята. Соцпрацівниця Центру Ірина Білоконь проводить із ними заняття щодо підготовки до нового року. Люди прикрашають вікна своїх кімнат саморобними фігурами.

"У новорічну ніч ми накриваємо один великий стіл і всі охочі збираються в холі біля ялинки, аби відсвяткувати Новий рік. Там є також телевізор", — розповів Володимир Тимошенко.

Новорічний стіл, за словами Володимира Тимошенка, зазвичай накривають із ласощами, щоб було багато страв, які самі приготували підопічні центру.

"Ми завчасно закуповуємо продукти. Потім святкові страви на стіл готують жінки, хоча чоловіки їм теж активно допомагають. Тим, хто не може сидіти за святковим столом, приносять страви до кімнат, щоб всі відчули свято", – розказав Володимир Тимошенко.

За словами Володимира Тимошенка, єдина розвага для мешканців Центру – це телевізор, на якому дивляться святкові програми чи фільми.

Що відомо

У Миколаївському центрі соціальної реабілітації "Відновлення" станом на 27 грудня перебувають 87 людей, 30 жінок та 57 чоловіків. Серед них усіх 39 – це люди з інвалідністю, бездомні.

На Миколаївщині взимку працюватимуть 353 пункти обігріву для бездомних.

У Миколаєві взимку годують бездомних.

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