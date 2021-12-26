Новий рік з друзями, маминою іграшкою та загадуванням бажань. Суспільне розповість, як святкуватимуть новорічно-різдвяні свята голова облдержадміністрації Марія Чорна, голова облради Сергій Шульга, головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук, письменник, кіносценарист, кінорежисер з міста Новомиргород Олександр Жовна та народна артистка України Антоніна Червінська.

Марія Чорна – голова обласної державної адміністрації Кіровоградської області

Новий рік не уявляю без ялинки. Її ставлю обов'язково щороку до Дня Святого Миколая, навіть, коли подорослішали діти. Раніше ставили велику ялинку, її син любив наряджати. Нині маленьку, але живу, в горщику. Коли ялинку прикрашаю, з'являється новорічний настрій.

Не уявляю Нового року без друзів! Завжди зустрічаємо його великою компанією. Цей рік не стане винятком. Щодо кулінарії, то обожнюю експериментувати. На столі має бути багато страв, але є одна, яка стала традиційною. Коли син одружився, мені напередодні свят телефонує невістка і каже: "Мамо, Денис просить салат із сухариками. Це який? Адже він каже, що Нового року без цього салату не існує".

Цього року разом із друзями запланували вечірку. 1 січня поїду до батьків, а Різдво зустрінемо з дітьми та онуком.

фото Марії Чорної Марія Чорна з сім'єю

Сергій Шульга – голова Кіровоградської обласної ради

І Новий рік, і Різдво для нашої родини – це сімейне свято. Новий рік зустрічаємо в Кропивницькому – так би мовити малим сімейним колом, а от Різдво – обов‘язково на Житомирщині, звідки родом моя дружина. Там збираються всі покоління – це кілька десятків людей. Родичі приїздять звідусіль, атмосфера просто неймовірна! Ми бережемо традиції, уже передали їх нашим дітям, і я впевнений, вони передадуть своїм.

Ми колядуємо. Всі разом. Діти в нашій великій родині змалечку вчать колядки, і кожного року стараються нові. На Різдво у нас була дуже самобутня традиція. За стіл ми сідали тільки після того, як зійшла перша зірка. Тоді тесть заходив у хату і ніс хліб із сіллю на сіні. За ним заходила теща, яка несла кутю. А діти в цей час квоктали і кукурікали – це щоб у родині був добробут.

На столі завжди були пісні страви і кілька видів куті. Бо всі, хто приїздив, привозив свою. Але я вам зізнаюся, що кутю своєї дружини люблю найбільше. А знаєте чому? Бо в ній мед із моєї пасіки! Це я жартую. Насправді, тому, що вона зроблена з любов‘ю.

Взагалі зимові свята – це більше дитяча радість. Ми з дружиною завжди намагалися створити особливі емоції. Попри все, адже були і тяжкі часи, коли доводилося на всьому економити. До речі, головна страва новорічного столу – м‘ясо по-міністерськи – стала традиційною ще відтоді, бо могли собі її дозволити дійсно лише на свято.

фото Сергія Шульги

Щороку перед днем Святого Миколая діти писали листи Діду Морозу і клали під подушку – ми з дружиною придумали таку фантазію. Миколай забирав листи, залишаючи натомість солодощі, і передавав їх Діду Морозу. А вже той приносив під ялинку щось суттєвіше.

Якось, коли дружина вдруге була вагітна і ми ще не знали, що буде двійня, старший син у листі написав, що хоче, аби татові був братик, а мамі – сестричка. У нас народилися Валя і Дмитро.

Олександр Жовна – письменник, кіносценарист, кінорежисер з міста Новомиргород Кіровоградської області

Під новорічну ялинку я традиційно ставлю діда Мороза, іграшку моєї мами. Йому більше 70 років. В цьому році він знявся в моєму черговому фільмі, який відтворює реалії 60-х років СРСР.

На столі – страви дитинства, традиційні новорічні, а ще фарширована щука, яку ловлю в річці, на березі якої живу. Хочу зустріти Новий рік завершенням чергового художнього фільму, для якого наступний рік виявиться щасливим.

фото Олександра Жовни

Антоніна Червінська — співачка, художній керівник академічного театру музики, пісні і танцю "Зоряни", народна артистка України

Я народилась і до 17 років жила у селі Іванківці на Житомирщині, зараз мені 76 років. Так з дитинства склалось, що більше святкували Різдво, а на Новий Рік – був піст. І у нас у селі його притримувались. Тому у школі була ялинка і бал-маскарад, але дома так не святкувалось. Коли вже переїхала у Житомир, а потім Кіровоград, то у міському житті святкували зазвичай з друзями. Дуже часто із сім’єю Анатолія Єгоровича Короткова.

Нині відчуваю новорічні свята, коли починаються новорічні ранки у філармонії. От мене питають, чи хотіла б я повернутись у свої 30, 40 років? Я не хочу. Я свій вік поважаю, і мені в ньому комфортно. Але коли я дивлюсь на дитячі емоції, то мені хочеться, щоб мені було скільки років, скільки їм. Мені хочеться побути між ними і відчути таку велику радість, такі емоції, я разом з ними кидала кульки позавчора, і це було здорово!

Нічого особливого я не готую, в основному те, що люблять всі. Наприклад, оселедець під шубою, картоплю в духовці. Я не готую вишуканих страв. Знову ж таки, більше готуюсь до Різдва – у мене особливий рецепт куті, з пшениці, яку беру вдома, у своєму селі, готую 12 страв обов’язково.

Як кажуть? Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Я вважаю – це домашнє, сімейне свято. Буду зустрічати Новий рік вдома, з надією на те, що всі у наступному році будуть здоровими і отримуватимуть більше позитивних новин.

Надія Оперчук — головна санітарна лікарка Кіровоградської області

Новий рік святкуватиму в родинному колі, так було завжди, з дитинства. Через те, що в регіоні нелегка епідеміологічна ситуація, я працюю і 1 січня, і 2 – лабораторія продовжує робити тести на коронавірус, продовжуємо моніторити рівень захворювання. Сподіваюсь, наступний рік принесе нам усім полегшення, ми здобудемо колективний імунітет, у тому числі і за допомогою вакцинації, і все буде добре.

У мене одна новорічна традиція: я завжди загадую бажання у новорічну річ, у мене все збувається! Вірю в диво новорічної ночі.

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